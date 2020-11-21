HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İş hanının bacasında çıkan yangın paniğe sebep oldu

İş hanının bacasında çıkan yangın paniğe sebep oldu

21.11.2020 13:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir iş hanının bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.Yangın öğlen saatlerinde Kocaeli’nin Gebze ilçesi Hacıhalil Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir iş hanında meydana geldi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir iş hanının bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.
Yangın öğlen saatlerinde Kocaeli’nin Gebze ilçesi Hacıhalil Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir iş hanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş hanının bacasında çıkan yangın sonrasında gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. Dumanları gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine yangının meydana geldiği adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre yangının meydana geldiği adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan 'mavi yakalılar' için dikkat çeken öneriProf. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan 'mavi yakalılar' için dikkat çeken öneri
FETÖ'nün üniversite yapılanmasına operasyon! FETÖ'nün üniversite yapılanmasına operasyon!
2020 yılının en ucuz sıfır otomobil fiyatları!2020 yılının en ucuz sıfır otomobil fiyatları!
1/

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs hastalarını öldürmekle suçlanan doktor tutuklandı

Koronavirüs hastalarını öldürmekle suçlanan doktor tutuklandı

'Babam ateistti' dedi ve ekledi! ''İnançsız birinin...'

'Babam ateistti' dedi ve ekledi! ''İnançsız birinin...'

Dolandırıldığını düşünürken daha kötüsü olduğunu fark etti

Dolandırıldığını düşünürken daha kötüsü olduğunu fark etti

Sevilen dizi ekrana böyle veda etti! Sürpriz dolu final sahnesi

Sevilen dizi ekrana böyle veda etti! Sürpriz dolu final sahnesi

Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Maske gerginliği! 'Benim canımı sıkmasınlar polismiş, ne bunlar ya'

Maske gerginliği! 'Benim canımı sıkmasınlar polismiş, ne bunlar ya'

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Bu acıya yürek dayanmaz! 10 aylık bebek hayatını kaybetti

Bu acıya yürek dayanmaz! 10 aylık bebek hayatını kaybetti

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Dışişleri Bakanlığı'ndan Pompeo’ya sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Pompeo’ya sert tepki

81 ile 'Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi' genelgesi!

81 ile 'Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi' genelgesi!

'Sahra Hastanesi' denilmişti! Şaşırtan görüntüler

'Sahra Hastanesi' denilmişti! Şaşırtan görüntüler

Diğer Haberler

Koronavirüs tedavisi gören çift birer gün arayla öldü

Koronavirüs tedavisi gören çift birer gün arayla öldü

PKK'lı kadın yurt dışına kaçmak isterken yakalandı

Yer: İstanbul Havalimanı! Kaçamadı

Yer: Antalya! Sahte içkiden bir ölüm daha

Yine aynı kabus! Bir can daha aldı

İYİ Parti'de yeni bir FETÖ krizi daha!

İYİ Parti'de yeni bir FETÖ krizi daha!

İslahiye Belediye Başkanı Vural koronavirüse yakalandı

Belediye başkanı koronavirüse yakalandı

Gaziantep'te korkunç olay! Arkadaşını öldürüp, üzerini betonla kapatmış

'Yanlışlıkla' öldürdüğü arkadaşının üzerini betonla kaplamış

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.