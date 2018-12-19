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İş hanının çatısında intihara kalkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.12.2018 16:09 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta, 6 katlı iş hanının çatısına çıkıp, borçları olduğunu belirterek intihara kalkışan H.G.

İş hanının çatısında intihara kalkıştı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, 6 katlı iş hanının çatısına çıkıp, borçları olduğunu belirterek intihara kalkışan H.G. (45) polisin çabası sonucu ikna edilerek, eylemine son verdi.
Olay, öğle saatlerinde Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. 6 katlı bir iş hanının çatısına çıkan H.G., borçları olduğunu belirtip, intihar edeceğini söyledi. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. H.G., polisin yaklaşık 20 dakikalık ikna çalışması sonucu eylemine son verdi. Polisin yardımıyla çatıdan inen H.G., ambulansla sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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İş hanının çatısında intihara kalkıştıİş hanının çatısında intihara kalkıştıİş hanının çatısında intihara kalkıştıİş hanının çatısında intihara kalkıştı

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