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İş hanının elektrik panosunda çıkan yangın korkuttu

21.12.2020 14:53 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir iş hanının elektrik panosunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir iş hanının elektrik panosunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangını izlemek için gelen bir çocuğun maskesiz olmaması ve yüzünü kazağıyla kapatması ise dikkat çekti.
Yangın, Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Yarenler Sokak üzerinde bulunan bir iş hanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş hanının elektrik panosunda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İş hanının camlarından dışarı çıkan dumanları gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım Ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonrasında yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının büyümemesi için de ekipler tarafından elektrikler kesildi. Çevredeki vatandaşlar ise, paniğe sebep olan yangını karşı kaldırımdan izledi. Bazı vatandaşlar yangını cep telefonlarıyla çekmeye çalışırken, bir çocuğun ise yangını izlemek için maskesiz gelmesi ve ağzını kazağıyla kapatması dikkat çekti. Yangın esnasında içeride kimsenin olmadığı öğrenilirken, iş hanında maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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