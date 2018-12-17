HABER

İş hayatınız yeme alışkanlığınızı etkiliyorsa bunları deneyin

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.12.2018 11:42 | Son Güncelleme

Stres ve zorlaşan yaşam koşulları beslenme alışkanlıklarını da oldukça yakından etkiliyor. Fiziksel aktivitelerin de azalmasına neden olan bu durum çoğu zaman iş nedeniyle yaşanıyor. Bazı kişiler iş yoğunluğu nedeniyle ara ya da ana öğünleri yemeyi unuturken, bazı kişilerse iş stresi yüzünden sürekli yemek yemek ya da atıştırmak istiyor. Öğün atlamak, kalorili beslenmek ya da sağlıksız yiyecekler tüketmek kişilerin sağlığına zarar veriyor. Bakın bu durumlar neleri tetikliyor?

İş hayatınız yeme alışkanlığınızı etkiliyorsa bunları deneyin

Sağlıksız beslenme karşımıza başta obezite olmak üzere birçok sağlık problemi çıkarıyor. Memorial Ankara Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Emine Yüzbaşıoğlu sağlıklı ara öğünlerin nasıl olması gerektiği hakkında bilgi verdi.

BAŞ DÖNMESİ VE HALSİZLİK YAŞAMAMAK İÇİN ÖĞÜN ARALARINI KISA TUTUN

Sağlıklı beslenmenin temelini az ve sık beslenme oluşturmaktadır. Öğün araları 2-2,5 saat olmalı bu sürenin uzamamasına özen gösterilmelidir. Süre uzadığında kandaki şeker miktarı çok düşeceğinden, baş dönmesi, halsizlik, çift görme gibi sağlık problemleriyle beraber aşırı tatlı yeme ihtiyacı oluşur. Bu ihtiyacı karşılamak için yenen tatlı yiyecekler fazla insülin salgılanmasına sebep olacağından, daha fazla açlık hissini meydana getirir. Bu sebeple ara öğünlerde bisküvi, kurabiye, çikolata gibi şeker ve yağ oranı yüksek yiyecekler tercih edilmemelidir.

BADEM, CEVİZ VE FINDIKLA MİDENİZİ RAHATLATIN

Sağlıklı bir kahvaltıyla güne başladıktan 2 saat sonrasında kuşluk dediğimiz ara öğün için 1 porsiyon meyve beraberinde 5 adet badem veya 2 adet ceviz veya 10 adet fındık uygundur. Taze meyvenin bulunmadığı zamanlarda kuru meyve tercih edilmeli, tercih edilen kuru meyveler porsiyon sayıları kadar tüketilmelidir. Örneğin 1 adet kuru incir 1 porsiyonken 3-4 adet kuru kayısı 1 porsiyondur.

PROTEİN AĞIRLIKLI ARA ÖĞÜNLERİ TERCİH EDİN

Öğle yemeğinden sonraki ara öğünde yorgunluğun etkisiyle açlık daha fazla hissedileceğinden bu ara öğünün protein içermesine dikkat edilmelidir. Ayranla birlikte galeta sağlıklı bir seçim olabileceği gibi, meyveli yoğurt veya galetayla beraber peynir de gönül rahatlığıyla tüketilebilir. Akşam yemeğinin geç yeneceği dönemlerde öğleden sonraki ara öğün sayısı ikiye çıkarılmalıdır.

TATLI İSTEĞİNİZİ TARÇINLA DİZGİNLEYİN

Gün içerisinde öğün atlanmışsa veya yorucu bir gün yaşanmışsa akşamları atıştırma ihtiyacı daha fazla olacaktır. Özellikle tatlı gereksiniminin çok arttığı akşam saatlerinde bu ihtiyacı baskılamak için; tarçınlı süt, tarçınla süslenmiş meyveli yoğurt, tarçınlı bitki çayı tercih edilmelidir. Tarçının kandaki şeker seviyesini dengeleyici etkisinden dolayı iştah baskılayıcı bir özelliği vardır. Ayrıca kuru üzümle karıştırılmış leblebi de posa içeriği yüksek olduğundan tokluk hissi verecek ve tatlı ihtiyacını azaltacaktır. Tatlısız yapamam diyenler haftada 2-3 defa sütlü tatlı tüketebilirler. Bu ara öğünün ikindi saatlerinde olmasına dikkat edilmelidir çünkü akşam yenilen tatlıların hareketsizlik sebebiyle kilo aldırıcı etkisi daha fazladır.

YEDİKLERİNİZ KADAR İÇTİKLERİNİZ DE SAĞLIKLI OLMALI

Kahveler süt tozu ile değil, süt ile hazırlanmalıdır. Çay, kahve gibi sıcak içecekler şekersiz içilmeli, içerdikleri tanenler nedeniyle vücutta su tutulmasına (ödem) neden oldukları için fazla tüketimleri sınırlandırılmalıdır. Asitli içecekler yüksek oranda şeker içerdiğinden bunların yerine, sade soda, ayran gibi soğuk içecekler seçilmelidir. Su içme alışkanlığı kazanılmalı ve günde 2-2,5 litre içilmelidir.


Sahilde yürürken fark etti! Görünce şoka girdiSahilde yürürken fark etti! Görünce şoka girdi
Kilosu yüzünden yatağa bağımlıydı! İşte mucize değişimKilosu yüzünden yatağa bağımlıydı! İşte mucize değişim
Kış enfeksiyonlarından korunmak için bunlara dikkat!Kış enfeksiyonlarından korunmak için bunlara dikkat!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sağlık yemek

En Çok Okunan Haberler

Yusuf Kaplan: Aile çöküyor, toplum çatırdıyor, gece orduları gerek bize

Yusuf Kaplan: Aile çöküyor, toplum çatırdıyor, gece orduları gerek bize

Suudi Arabistan'dan ABD'ye çok sert tepki!

Suudi Arabistan'dan ABD'ye çok sert tepki!

Aşk iddialarından sonra Hadise'den Beyazıt Öztürk paylaşımı!

Aşk iddialarından sonra Hadise'den Beyazıt Öztürk paylaşımı!

İşsizlik oranı yüzde 11,4 seviyesinde gerçekleşti

İşsizlik oranı yüzde 11,4 seviyesinde gerçekleşti

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt

Sarah Jessica Parker, Selahattin Demirtaş'ın kitabıyla görüntülenmişti! Olay sözler

Sarah Jessica Parker, Selahattin Demirtaş'ın kitabıyla görüntülenmişti! Olay sözler

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Yavuz Dizdar'ın sözleri çok konuşulacak: Yakında doktora ihtiyaç kalmayacak

Yavuz Dizdar'ın sözleri çok konuşulacak: Yakında doktora ihtiyaç kalmayacak

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Ünlü onkolog Yavuz Dizdar'dan Türkiye'deki kanser teşhisleri için korkutan açıklama!

Ünlü onkolog Yavuz Dizdar'dan Türkiye'deki kanser teşhisleri için korkutan açıklama!

Uzmanlar uyarıyor! Eğer siz de bunları görüyorsanız dikkat

Uzmanlar uyarıyor! Eğer siz de bunları görüyorsanız dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hamilelikte organik beslenmek neden önemli?

Bu bebekler hastalıklarla daha güçlü savaşıyor

Kilosu yüzünden yatağa bağımlıydı! İşte mucize değişim

Kilosu yüzünden yatağa bağımlıydı! İşte mucize değişim

Çocuklarda kışın en sık görülen hastalıklar nedir? Kış enfeksiyonlarına karşı etkili yöntemler nelerdir?

Kış enfeksiyonlarından korunmak için bunlara dikkat!

İmplant hakkında bilinmeyenler... Hangi hastalar implant yaptırırken dikkat etmeli?

Yaygın olarak kullanılan implantlar hakkında bilmedikleriniz!

Bayılan kişiye sakın bunu yapmayın!

Bayılan kişiye sakın bunu yapmayın!

Diş sararması neden olur?

Diş sararması neden olur?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.