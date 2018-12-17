İş hayatınız yeme alışkanlığınızı etkiliyorsa bunları deneyin

Sağlıksız beslenme karşımıza başta obezite olmak üzere birçok sağlık problemi çıkarıyor. Memorial Ankara Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Emine Yüzbaşıoğlu sağlıklı ara öğünlerin nasıl olması gerektiği hakkında bilgi verdi.

BAŞ DÖNMESİ VE HALSİZLİK YAŞAMAMAK İÇİN ÖĞÜN ARALARINI KISA TUTUN



Sağlıklı beslenmenin temelini az ve sık beslenme oluşturmaktadır. Öğün araları 2-2,5 saat olmalı bu sürenin uzamamasına özen gösterilmelidir. Süre uzadığında kandaki şeker miktarı çok düşeceğinden, baş dönmesi, halsizlik, çift görme gibi sağlık problemleriyle beraber aşırı tatlı yeme ihtiyacı oluşur. Bu ihtiyacı karşılamak için yenen tatlı yiyecekler fazla insülin salgılanmasına sebep olacağından, daha fazla açlık hissini meydana getirir. Bu sebeple ara öğünlerde bisküvi, kurabiye, çikolata gibi şeker ve yağ oranı yüksek yiyecekler tercih edilmemelidir.

BADEM, CEVİZ VE FINDIKLA MİDENİZİ RAHATLATIN



Sağlıklı bir kahvaltıyla güne başladıktan 2 saat sonrasında kuşluk dediğimiz ara öğün için 1 porsiyon meyve beraberinde 5 adet badem veya 2 adet ceviz veya 10 adet fındık uygundur. Taze meyvenin bulunmadığı zamanlarda kuru meyve tercih edilmeli, tercih edilen kuru meyveler porsiyon sayıları kadar tüketilmelidir. Örneğin 1 adet kuru incir 1 porsiyonken 3-4 adet kuru kayısı 1 porsiyondur.