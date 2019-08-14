HABER

İş için evinden ayrılan gençten haber yok

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2019 16:05 | Son Güncelleme

ANKARA'daki evinden, çalışmak amacıyla Aydın'ın Kuşadası ilçesine gideceğini söyleyerek çıkan Yasin Yılmaz'dan (18) 18 gündür haber alınamıyor.

İş için evinden ayrılan gençten haber yok

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- ANKARA'daki evinden, çalışmak amacıyla Aydın'ın Kuşadası ilçesine gideceğini söyleyerek çıkan Yasin Yılmaz'dan (18) 18 gündür haber alınamıyor. Ailesi, Yılmaz'ı görenlerin ya da yerini bilenlerin polise bildirmesini istedi.
Yılmaz ailesinin 4 çocuğundan 3'ncüsü Yasin, bir süre önce çalıştığı mobilya imalatı işinden ayrıldı. İnternet üzerinden iş ilanlarına bakmaya başlayan Yasin Yılmaz, Kuşadası'nda iş bulduğunu söyleyip Ankara'dan ayrıldı. 27 Temmuz Cumartesi sabahı Kuşadası'na gelmek üzere yola çıkan Yasin Yılmaz'dan bir daha haber alınamadı. Baba Sabit Yılmaz ve anne Hacer Yılmaz, evladına ulaşamayınca, Ankara'da polise kayıp başvurusunda bulundu. Yasin Yılmaz'ın hayatından endişe eden ailesi, oğullarını gören ya da yerini bilenlerin polise haber vermesini için çağrı yaptı.

FOTOĞRAFLI

İş için evinden ayrılan gençten haber yok

Türkiye'de çok yaygın! Uzmanından uyarı geldiTürkiye'de çok yaygın! Uzmanından uyarı geldi
Eskişehir’deki orman yangını 15 saatte kontrol altına alındı (2)Eskişehir’deki orman yangını 15 saatte kontrol altına alındı (2)
Güvenli bölgede 'derinlik' karmaşası (2)Güvenli bölgede 'derinlik' karmaşası (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Damat adayı video paylaşıp intihar etti

Damat adayı video paylaşıp intihar etti

İstanbullular dikkat! Bu yollar kapalı

İstanbullular dikkat! Bu yollar kapalı

Arkadaşının sağlığı için yapraklardan yorgan yapmış...

Arkadaşının sağlığı için yapraklardan yorgan yapmış...

Falcao bombası patlıyor! Monaco resmen açıkladı

Falcao bombası patlıyor! Monaco resmen açıkladı

Nükleer roketin motoru patladı, radyasyon seviyesi 16 katına çıktı

Nükleer roketin motoru patladı, radyasyon seviyesi 16 katına çıktı

Feci kaza! 1'i bebek, 4'ü çocuk 7 yaralı

Feci kaza! 1'i bebek, 4'ü çocuk 7 yaralı

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Batman’da bıçaklı kavga: 1 ölü

Batman’da bıçaklı kavga: 1 ölü

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Yer: İstanbul! Ortalık karıştı

Yer: İstanbul! Ortalık karıştı

'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Baraj kapakları açılınca yol kapandı! Mahsur kaldılar

Bir anda oldu! Hepsi mahsur kaldı

İnekleri sağmak için girdiği ahırda elektrik akımına kapılarak öldü

İnekleri sağmak için girdiği ahır, sonu oldu...

Kilo aldığını sanıyordu! Gerçek hastanede ortaya çıktı...

Kilo aldığını sanıyordu! Gerçek ise bambaşka çıktı

Serinlemek için sulama kanalına girdi, cansız bedeni böyle çıkarıldı

Serinlemek için girdi, cansız bedeni böyle çıkarıldı

Malatya'da iki aile birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var!

Taş, sopa ve bıçaklar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Adana'da, 'tartışmayın' diye uyardığı kişiyi böyle vurdu

Önce 'tartışmayın' dedi, sonra silahla vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.