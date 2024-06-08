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İş insanı belediye meclisini bastı, gerginlik tavan yaptı! 'Kimse meclisi basamaz' diye tepki gösterdiler

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
08.06.2024 12:29
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Çanakkale Lapseki ilçesinde düzenlenen meclis toplantısında gergin dakikalar yaşandı. AK Parti Meclis Üyesi Hakan Genç, İYİ Partili Belediye Başkanı Atilla Öztürk'e, "Yanınızda Candaroğlu, her şeyden Candaroğlu çıkıyor." diyerek tepki gösterdi. O sırada içeri giren inşaat firması sahibi Erdem Candaroğlu, "Benim Candaroğlu, ne oldu?" diye çıkıştı. Bazı üyeler 'kimse meclisi basamaz' sözleriyle tepki gösterdi.

İş insanı belediye meclisini bastı, gerginlik tavan yaptı! 'Kimse meclisi basamaz' diye tepki gösterdiler

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde Belediye Meclisi’ni iş insanı bastı. Meclis toplantısında Candaroğlu inşaat isimli firma tartışmalara neden oldu. Belediye meclis üyeleri firmayı eleştirirken bir anda salona firma sahibi girdi ve meclis üyesinden hesap sordu.

"KİM BU CANDAROĞLU?"

Lapseki Belediyesi’nin Haziran ayı toplantısında siyaset dünyasında yaşanmamış bir olay gerçekleşti.

31 Mart seçimlerinde AK Parti'den İYİ Parti’ye geçen Belediye’de, Candaroğlu firmasının etkili olması Meclis toplantısında eleştiri konusu yapıldı.

Sözcü'de yer alan habere göre AK Partili Meclis üyesi Hakan Genç, Belediye Başkanı İYİ Partili Atilla Öztürk’e tepki gösterdi ve “Yanınızda Candaroğlu, her şeyde Candaroğlu çıkıyor arkadaş. Hangi vasıfla geziyor? Bugün kahveye gittim, randevu alınacak. Candaroğlu deniyor. Randevuyu Candaroğlu karşılıyor, içeri almıyor. Kim bu Candaroğlu? Bir açıkla bizde bilelim” diye sordu.

'BENİM' DİYEREK İÇERİ DALDI

Meclis üyesi konuşmaya devam ederken inşaat firmasının yöneticisi olan Erdem Candaroğlu, toplantı kapısını açarak içeri girdi ve “Benim Candaroğlu, ne oldu? Neye karışıyorum ben? Kime karışıyorum ben? Benim hiç bir şeye karıştığım yok burada” diye cevap verdi.

"KİMSE MECLİSİ BASAMAZ"

Bu sırada başka bir üye, Candaroğlu’nu sakinleştirerek salondan dışarı çıktı. Bazı üyeler, “Kimse Meclis’i basamaz” diye tepki gösterdi.

SEÇİMDE DESTEK VERDİ

Yerel seçimlerde Atilla Öztürk’e firma yöneticilerinin destek olduğu belirtildi. İYİ Partili Başkan Öztürk, firma yöneticisinin toplantıyı basmasıyla ilgili “Meclis toplantısı kapanmıştı. Herhangi bir açıklama gereği duymuyorum” şeklinde açıklama yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Lapseki meclis
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