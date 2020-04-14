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İş insanı Besalet Küçüker koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2020 15:47 | Son Güncelleme

Denizli'de, tekstil sanayisinin duayen isimlerinden iş insanı Besalet Küçüker (82), koronavirüs tedavisi gördüğü özel hastanede yaşamını kaybetti. Küçüker'in damadı olan, iş insanı Taştan Kardaşlar da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

İş insanı Besalet Küçüker koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Denizli iş dünyasının duayen isimlerinden, Babadağ ilçesinde doğan, küçük tezgahta başladığı tekstil söktürende öncü olup, şirketini kuran Besalet Küçüker, bir süre önce özel hastanede 'Covid-19' teşhisiyle tedaviye alındı.

Testi pozitif çıkan ve 2 haftadır hastanede koronavirüs tedavisi süren Küçüker, bu sabah yaşamını yitirdi. Küçüker'in ölümü, iş dünyasında üzüntüye neden oldu. Tüm yaşamını Denizli tekstil sektörüne adayan Besalet Küçüker, bugün kılanan cenaze namazı sonrası Asri Mezarlık'ta son yolculuğa uğurlandı.

Besalet Küçüker'in damadı olan, iş insanı Taştan Kardaşlar'da da koronavirüs tespit edilmiş ve 2 Nisan'da hayatını kaybetmişti.

(DHA)

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