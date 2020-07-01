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İş insanı çifte büyük şok! Yanlarında çalışan muhasebeciden fotoğraflı şantaj

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2020 14:18 | Son Güncelleme

İstanbul'da yaşayan iş insanı çift, yanlarında çalışan muhasebeci G.Ö. tarafından çocuklarının fotoğraflarıyla şantaja uğradıklarını öne sürerek şikayetçi oldu.

İş insanı çifte büyük şok! Yanlarında çalışan muhasebeciden fotoğraflı şantaj

İş insanı çift, yanlarında çalışan muhasebeci G.Ö.'nün 7 yaşındaki çocuklarının fotoğrafını yetişkin video sitelerinde yayınlayacağı tehdidiyle 200 bin TL para istediği iddia edildi. 2 hafta önce istifa ederek işten ayrılan G.Ö.’nün gitmeden önce iş insanı çiftin kişisel bilgisayarından aileye ait tatil fotoğraflarını aldığı ve bu fotoğrafları tehdit unsuru olarak kullandığı öne sürüldü.

Çift kendilerine gelen şantaj mesajlarıyla emniyete ve savcılığa ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu.

'ÇOCUĞUNUZUN GELECEĞİ İÇİN BENİMLE ANLAŞIN'

Çiftin suç duyurusu dilekçesinde G.Ö.’nün mesajları da aktarıldı. G.Ö.'nün “Önceden size attığım anlaşma mesajını ciddiye almadınız. Bugün .. hanımın davasında olan durumla ilgili ses kayıtları delillerin bir kısmı idi. Daha sizi nelerin beklediğinden haberiniz bile yok. Size bir başlangıç fotoğrafı atıyorum. Ya dediğim parayı bizlere verirsiniz, ya da en sevdiğiniz insanla canınızı acıtırım. Çocuğunuzun geleceğini düşünüyorsanız benimle anlaşırsınız. http.//……. Linke bir bak derim. Ondan sonra sen düşün” yazılı SMS de attığı belirtildi.

Suç duyurusunun ardından polis muhasebeci G.Ö.’yü yakalamak için çalışma başlattı.

(DHA)

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