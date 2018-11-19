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İş insanı cinayetinde ele geçirilen silahların incelemesi sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 19.11.2018 16:50 | Son Güncelleme

BEŞİKTAŞ'ta kurşun yağmuruna tutularak öldürülen Ali Rıza Gültekin cinayetini işledikleri iddiasıyla aranan dört kişinin işyerlerinde yapılan aramada ele geçirilen biri Glock marka iki tabanca ile çelik yelek'in incelemesi kriminal polis laboratuarında sürüyor.

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

BEŞİKTAŞ'ta kurşun yağmuruna tutularak öldürülen Ali Rıza Gültekin cinayetini işledikleri iddiasıyla aranan dört kişinin işyerlerinde yapılan aramada ele geçirilen biri Glock marka iki tabanca ile çelik yelek'in incelemesi kriminal polis laboratuarında sürüyor. Silahların yanında bulunan iki cep telefonunda incelendiği öğrenildi. Polis tarafından aranan şüphelilerin ise tefecilik yaptıkları ortaya çıktı.

İŞADAMI KURŞUN YAĞMURUNA TUTULMUŞTU

Beşiktaş, Balmumcu'da bir apartmanın 4. katındaki bir dairede geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda iş insanı Ali Rıza Gültekin uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Polis saldırıyı 3 kişinin gerçekleştirdiğini aşağıda bekleyen suç ortaklarıyla birlikte kaçtığını tespit etmişti.

2 TABANCA BİR ÇELİK YELEK İKİ TELEFON İNCELENİYOR

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen soruşturmada olayı gerçekleştirenlerden üçünün kimliği Mustafa B., Rıdvan D. Sergen G. olarak tespit edilmişti. Tefecilik yaptıkları tespit edilen bu kişilerin işyerinde yapılan aramada biri Glock marka iki tabanca ile bir çelik yelek bulunmuştu. Silah ve çelik yeleklerin yanında bulunan iki cep telefonunda incelendiği öğrenildi. Olay yerinden el edilen boş kovanlarının işyerinde elde edilen silahlarla karşılaştırılacağı belirtildi. Bu incelemenin ardından silahların Ali Rıza Gültekin'in öldürülmesinde kullanıp kullanılmadığı ortaya çıkmış olacak. Öte yandan aynı işyerinde bulunan cep telefonlarının da incelemesinin devam ettiği öğrenildi.

SALDIRGANLAR YURT DIŞINA KAÇMIŞ OLABİLİR

Soruşturma kapsamında planlı bir şekilde yapıldığı anlaşılan cinayetin ardından polis tarafından aranan Mustafa B., Rıdvan D. , Sergen G. aralarında bulunduğu 4 kişinin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma ihtimallerinin değerlendirildiği öğrenildi. Tefecilik yaptıkları öğrenilen şüphelilerin yakalanması için polis operasyonları aralıksız sürdürüyor.

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