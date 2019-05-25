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İş insanı cinayetinde 'iyi hal ve tahrik' indirimiyle 15 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2019 10:36 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, gayrimenkul alım satım işi yapan Ömer Atçı'yı(48) otomobilinde tabancayla göğsünden vurarak öldüren Yusuf Himmetoğlu(76), ağır tahrik indirimiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İş insanı cinayetinde 'iyi hal ve tahrik' indirimiyle 15 yıl hapis

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, gayrimenkul alım satım işi yapan Ömer Atçı'yı(48) otomobilinde tabancayla göğsünden vurarak öldüren Yusuf Himmetoğlu(76), ağır tahrik indirimiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kepez ilçesi Fatih Terim Caddesi'ndeki zeytinlik alanda, geçen yıl 22 Eylül günü, caddeye 20 metre mesafedeki ağaca çarparak duran 07 MHV 17 plakalı otomobili görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, direksiyondaki Ömer Atçı'nın göğsünden kan aktığını ve ağır yaralı olduğunu belirledi. İlk müdahalenin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırılan Atçı, kurtarılamadı. Ömer Atçı'nın sağ göğsünün altından silahla vurulduğu belirlendi.
ARAÇTA BIÇAK VE MERMİ KOVANI BULUNDU
Otomobilde inceleme yapan polis, bıçak, boş kovan, ayakkabı ve araç plakası ele geçirdi. Atçı'nın cep telefonu ise olay yerine yaklaşık 100 metre uzaklıkta bulundu. Atçı'nın tehdit aldığı gerekçesiyle poliste 13 ayrı şikayet kaydı olduğu ortaya çıktı. Görgü tanıkları da seyir halindeyken otomobilden birinin inip kaçtığını, aracın hızla zeytinliğe girip, ağaca çarptığını anlattı.
KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ
Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarından şüphelinin Yusuf Himmetoğlu olduğunu tespit etti. Himmetoğlu, Muratpaşa ilçesindeki evinde gözaltına alındı. Gayrimenkul satışından kaynaklanan para anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma sonrası Ömer Atçı'yı silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen Himmetoğlu, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AĞIR TAHRİK VE İYİ HAL İNDİRİMİ YAPILDI
'Kasten insan öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan Yusuf Himmetoğlu, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Yusuf Himmetoğlu ile öldürülen Ömer Atçı'nın yakınları ve taraf avukatları katıldı. Mahkemede son sözü sorulan Yusuf Himmetoğlu, Ömer Atçı'dan her biri 1 milyon TL değerinde 5 daire alacağı olduğunu belirterek, "Olay anında silahı maktül bana ateş etmesin diye aldım. Sağlık sorunum var. Tahliyemi istiyorum" dedi. Mahkeme, Yusuf Himmetoğlu'nu 'kasten insan öldürmek' suçundan önce ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Ardından 'cinayetin ağır tahrik altında işlendiğine' kanaat getirdi ve iyi hal indirimiyle birlikte cezası 15 yıla çevirdi..

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İş insanı cinayetinde 'iyi hal ve tahrik' indirimiyle 15 yıl hapisİş insanı cinayetinde 'iyi hal ve tahrik' indirimiyle 15 yıl hapis

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