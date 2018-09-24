İş insanı cinayetinde, şüpheli tutuklandı

Bülent TATOĞULLARIĞ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, gayrimenkul alım satımı yapan iş insanı Ömer Atçı'nın (48) otomobilinde öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Yusuf Himmetoğlu (75), tutuklandı.

Kepez ilçesi Fatih Terim Caddesi'ndeki zeytinlik alanda geçen cumartesi günü saat 12.00 sıralarında, caddeye yaklaşık 20 metre uzaklıkta, ağaca çarparak duran 07 MHV 17 plakalı otomobili görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, direksiyondaki Ömer Atçı'nın göğsünden kan aktığını ve ağır yaralı olduğunu belirledi. İlk müdahalenin ardından ambulansla özel hastaneye götürülen Atçı, acil servisteki tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Ömer Atçı'nın sağ göğsünün altından silahla vurulduğu belirlendi.

ARAÇTA BIÇAK VE MERMİ KOVANI BULUNDU

Ömer Atçı'nın kullandığı otomobilde inceleme yapan polis, 1 bıçak, boş tabanca mermisi kovanı, ayakkabı ve araç plakası buldu. Atçı'ya ait olduğu belirlenen cep telefonu ise olay yerine yaklaşık 100 metre uzaklıkta bulundu. Gayrimenkul işleri yaptığı belirlenen Atçı'nın tehdit aldığı, bu nedenle poliste 13 şikayet kaydının bulunduğu belirtildi. Görgü tanıkları, sokakta seyir halindeyken otomobilden birinin inip kaçtığını, aracın ise hızla zeytinliğe girip, ağaca çarptığını söyledi.

KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarından şüphelinin, Yusuf Himmetoğlu olduğunu tespit etti. Himmetoğlu, dün Muratpaşa ilçesindeki evinde gözaltına alındı. Yusuf Himmetoğlu'nun gayrimenkul satışından kaynaklanan para anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma sonrası Ömer Atçı'yı silahla vurarak öldürdüğü öne sürüldü.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Himmetoğlu, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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