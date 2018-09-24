HABER

İş insanı cinayetinde, şüpheli tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2018 12:17 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, gayrimenkul alım satımı yapan iş insanı Ömer Atçı'nın (48) otomobilinde öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Yusuf Himmetoğlu (75), tutuklandı.

Bülent TATOĞULLARIĞ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, gayrimenkul alım satımı yapan iş insanı Ömer Atçı'nın (48) otomobilinde öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Yusuf Himmetoğlu (75), tutuklandı. Kepez ilçesi Fatih Terim Caddesi'ndeki zeytinlik alanda geçen cumartesi günü saat 12.00 sıralarında, caddeye yaklaşık 20 metre uzaklıkta, ağaca çarparak duran 07 MHV 17 plakalı otomobili görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, direksiyondaki Ömer Atçı'nın göğsünden kan aktığını ve ağır yaralı olduğunu belirledi. İlk müdahalenin ardından ambulansla özel hastaneye götürülen Atçı, acil servisteki tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Ömer Atçı'nın sağ göğsünün altından silahla vurulduğu belirlendi. ARAÇTA BIÇAK VE MERMİ KOVANI BULUNDU Ömer Atçı'nın kullandığı otomobilde inceleme yapan polis, 1 bıçak, boş tabanca mermisi kovanı, ayakkabı ve araç plakası buldu. Atçı'ya ait olduğu belirlenen cep telefonu ise olay yerine yaklaşık 100 metre uzaklıkta bulundu. Gayrimenkul işleri yaptığı belirlenen Atçı'nın tehdit aldığı, bu nedenle poliste 13 şikayet kaydının bulunduğu belirtildi. Görgü tanıkları, sokakta seyir halindeyken otomobilden birinin inip kaçtığını, aracın ise hızla zeytinliğe girip, ağaca çarptığını söyledi. KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarından şüphelinin, Yusuf Himmetoğlu olduğunu tespit etti. Himmetoğlu, dün Muratpaşa ilçesindeki evinde gözaltına alındı. Yusuf Himmetoğlu'nun gayrimenkul satışından kaynaklanan para anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma sonrası Ömer Atçı'yı silahla vurarak öldürdüğü öne sürüldü. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Himmetoğlu, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

PARTNERSkandallar kraliçesi yine yaptı yapacağını poz verirken birden...Skandallar kraliçesi yine yaptı yapacağını poz verirken birden...
İzmir'in turistik ilçelerinin açıklarında 173 kaçak yakalandıİzmir'in turistik ilçelerinin açıklarında 173 kaçak yakalandı
Jandarmadan yaylalardan dönenlere 'yaşam malzemesi' uyarısıJandarmadan yaylalardan dönenlere 'yaşam malzemesi' uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi

Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi

'En Büyük Savaş' : Bugüne kadar alınan en sert karar

'En Büyük Savaş' : Bugüne kadar alınan en sert karar

Kadın 'kocam evde yok gel' diye mesaj attı, oğlu öldürdü

Kadın 'kocam evde yok gel' diye mesaj attı, oğlu öldürdü

AK Partili Aydın Ünal: Her köşeden beton fışkırıyor, ipin ucu kaçtı

AK Partili Aydın Ünal: Her köşeden beton fışkırıyor, ipin ucu kaçtı

Çukur'da flaş ayrılık! Usta oyuncu Payitaht Abdülhamid'e transfer oldu!

Çukur'da flaş ayrılık! Usta oyuncu Payitaht Abdülhamid'e transfer oldu!

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
M.Ö. 6. yüzyıldan kalan bu mezarın içinden çıkan şaşırttı!

M.Ö. 6. yüzyıldan kalan bu mezarın içinden çıkan şaşırttı!

Taşla avladığı balığın içinden bakın ne çıktı

Taşla avladığı balığın içinden bakın ne çıktı

Safranbolu'nun düğün geleneği kayıt altına alınıyor

Safranbolu'nun düğün geleneği kayıt altına alınıyor

80'li yıllarda gazeteden çıkmıştı... Uçağı satışa çıkardı

80'li yıllarda gazeteden çıkmıştı... Uçağı satışa çıkardı

Dünyanın en havalı 50 semti, Türkiye'dende yer var

Dünyanın en havalı 50 semti, Türkiye'dende yer var

Ankara'da ormanda sır cinayet

Ankara'da ormanda sır cinayet

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.