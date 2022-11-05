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İş insanı Dilek Ertek 11 gündür aranıyor! Gıyabi cenaze namazı kılınacak

05.11.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de dünyaca ünlü mücevher markasının distribütörü olan iş insanı Dilek Ertek'ten 11 gündür haber alınamıyor. Ertek'e ulaşılamazsa 11 Kasım'da İstanbul'da tören yapılacağı açıklanırken, 70 yaşındaki iş insanının tatil amacıyla Haiti'ye gittiği ve gemiden düştüğü açıklanmıştı.

İş insanı Dilek Ertek 11 gündür aranıyor! Gıyabi cenaze namazı kılınacak

70 yaşındaki Dilek Ertek, tatile gittiği Tahiti'de 25 Ekim'de Norwegian Spirit adlı gemiden Pasifik Okyanusu'na düştü. Dilek Ertek'i arama çalışmaları bugüne kadar olumlu sonuç vermedi. Dilek Ertek'in oğlu Gökçe Atuk Tahiti'ye giderek yetkililerle görüştü.

GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINACAK

Bugün doğum günü olduğu belirtilen Ertek'e ulaşılamaması durumunda 11 Kasım'da İstanbul'da gıyabi cenaze namazı kılınıp tören düzenleneceği öğrenildi.

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Bu arada olayın meydana geldiği Norwegian Spirit adlı gemi Tahiti'de bulunan Papeete limanına geldikten sonra kaza ile ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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(DHA)

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