HABER
  4. İş insanı Emin Üstün hayatını kaybetti -2

İş insanı Emin Üstün hayatını kaybetti -2

DÜNYA HABERLERİ  | 27.12.2019 17:29 | Son Güncelleme

Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı A.

İş insanı Emin Üstün hayatını kaybetti -2

Ukrayna, (DHA)- Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı A. Emin Üstün’ün vefatının ardından Emin Grup tarafından açıklama yapıldı.

Emin Grup tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Hayatını, kurucusu olduğu Elbirliği Sistemi’ne, kalkınmaya ve bu ülkenin insanlarına hizmete adayan hayırsever iş adamı, müteşebbis Emin Grup Onursal Başkanı, iş dünyasının Emin Ağabeyi, çalışanlarının Emin Babası A. Emin Üstün, 68 yaşında hayatını kaybetti” ifadeleri yer aldı.

“Türkiye’nin yetiştirdiği en değerli iş insanlarından Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, 27 Aralık Cuma günü kardeşi ve iş arkadaşlarıyla yurt dışında gerçekleştirdiği iş toplantısı sırasında kalp krizi geçirerek vefat etti” ifadelerinin de yer aldığı açıklamada, Üstün’ün cenazesinin 28 Aralık Cumartesi günü, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedileceği belirtildi.

A.Emin Üstün Kimdir?

Başarılı girişimci ve yatırımcı iş adamı A. Emin Üstün, 1951 yılında Bolu ilinin Gerede ilçesinde doğdu. 1969-1974 yılları arasında bugünkü adıyla Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Eğitim hayatı devam ettiği sırada 1973 yılında lif ve pres imalatı yapan LİFSAN Hidrolik Sanayi Şirketini kurdu. 1987 yılında ise inşaat ve arsa işleri alanında faaliyetlerini günümüze kadar sürdüren GENTAŞ’ın kuruculuğunu yaptı.

1991 yılında şu an faaliyetlerine aktif olarak devam eden ve elbirliği sistemine dayalı faizsiz bir sistem ile otomobil sahibi yapan Eminotomotiv’i, 2005 yılında ise otomobildeki Elbirliği Sistemi’ni konut sektörüne uyarlayarak, insanların faizsiz ev almasını sağlayan Eminevim’i kurdu. 40 şubeyle başlayan sistem şu an ülke genelinde 60’tan fazla ilde toplam 120 şubeye ulaşmıştır. Kurduğu sistemle Türkiye’de 150 binin üzerinde kişi, ev ve otomobil sahibi oldu. A. Emin Üstün, Eminevim, Eminotomotiv, Eminotomotiv 2’nci El, Emin Gayrimenkul Geliştirme, Emin Tarım ve Hayvancılık, Emin Enerji ve Emin Sigorta şirketlerini bünyesinde barındıran Emin Grup'un Onursal Başkanlığı'nı yürütmekteydi.

Jeofizik uzmanı açıkladı: Asıl tehlikeli olan fay... Jeofizik uzmanı açıkladı: Asıl tehlikeli olan fay...
27 Aralık Amerikan Basınından Özetler27 Aralık Amerikan Basınından Özetler
Yerli otomobilin yurt dışında şansı var mı?Yerli otomobilin yurt dışında şansı var mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte Türkiye'nin Otomobili!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

İstanbul Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu

İstanbul Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu

2020 memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak?

2020 memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak?

Türel'den 'kar maskeli şüpheli' ihbarı! Polisler alarma geçti

Türel'den 'kar maskeli şüpheli' ihbarı! Polisler alarma geçti

İstanbul'da banka soygunu! Çok sayıda polis sevk edildi

İstanbul'da banka soygunu! Çok sayıda polis sevk edildi

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Trump, Türkiye ile ilgili yaptırım tasarısını imzalayacak

Trump, Türkiye ile ilgili yaptırım tasarısını imzalayacak

Rum muhalefeti: İHA üssü bir meydan okumadır

Rum muhalefeti: İHA üssü bir meydan okumadır

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yerli otomobilin yurt dışında şansı var mı?

Yerli otomobilin yurt dışında şansı var mı?

Libya: İtalyan basınından 'AB, ülkede uçuşa yasak bölge fikrini değerlendiriyor' iddiası

Libya: İtalyan basınından 'AB, ülkede uçuşa yasak bölge fikrini değerlendiriyor' iddiası

Putin'in 'yenilmez' silahı Avangard kullanıma hazır

Putin'in 'yenilmez' silahı Avangard kullanıma hazır

Maria Zakharova’dan dans şov

Maria Zakharova’dan dans şov

'IŞİD 11 Hristiyan rehineyi, başlarını keserek öldürdü'

'IŞİD 11 Hristiyan rehineyi, başlarını keserek öldürdü'

Hamile farelere alkol verilen deney tepki topluyor!

Hamile farelere alkol verilen deney tepki topluyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.