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İş insanı Esat Sivri için yaşamını adadığı Laodikya'da tören

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 16:09 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'de 89 yaşında yaşamını yitiren iş insanı Esat Sivri için 2001 yılında kazılarının başlamasına öncülük ettiği ve maddi destek sağladığı Laodikya Antik Kenti'nde tören düzenlendi.

İş insanı Esat Sivri için yaşamını adadığı Laodikya'da tören

Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de 89 yaşında yaşamını yitiren iş insanı Esat Sivri için 2001 yılında kazılarının başlamasına öncülük ettiği ve maddi destek sağladığı Laodikya Antik Kenti'nde tören düzenlendi. Törenin ardından Sivri'nin cenazesi son kez Çamlaraltı Mahallesi'ndeki evinin önünden geçirilip, hellalik alınmasının ardından cenaze namazı için Müftü Ahmet Hulusi Camii'ne götürüldü.
Denizli'de 1972 yılında 100 ortakla kurulan ve iflas eden Basma ve Boya Sanayi Fabrikası'nın (DEBA) Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Esat Sivri, dün Aydın'ın Didim ilçesinde geçirdiği mide kanaması sonrası ambulansla Denizli'ye getirilirken yolda yaşamını yitirdi. 2 çocuk, 4 torunu olan Sivri için, 2001 yılında kazı çalışmalarına başlanmasına öncülük ettiği Laodikya Antik Kenti'nde bugün tören düzenlendi. Sivri'nin cenazesinin Antik Kent'e getirildiği cenaze törenine, Laodikya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, Pamukkale Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Erdinç Duru, Sivri'nin kızları Berrin Sivri ile Bilgin Başöz ve torunları ile Laodikya Antik Kenti Kazı heyeti katıldı. Sivri'nin cenazesi araçtan indirilerek masanın üzerine konuldu.
'LAODİKYA ÖKSÜZ KALDI'
Antik kentin önünde düzenlenen törende Prof. Dr. Celal Şimşek, Sivri'nin Laodikya Antik Kenti'ne verdiği destekleri anlattı. Prof. Dr. Şimşek, Laodikya'nın Esat Sivri için çok şeyler ifade ettiğini belirterek, "Pamukkale Üniversitesi'nde Arkeoloji Bölümü kurulduktan sonra burada kazı yapılması için önayak oldu. Esat Sivri ve rahmetli Vali Recep Yazıcıoğlu, sabahları erkenden buraya gelirdi. İlk kazının başlatılması için ve ayrıca maddi destekte bulundu. 'Ben Laodikya'nın dilencisiyim' derdi. Denizli'nin önemli iş insanlarından biriydi. Kültür ve sanata önem verirdi. Laodikya'nın ayağa kalkmasında Sivri'in büyük emeği vardı. Kazı ekibi olarak çok üzgünüz. Laodikya öksüz kaldı diyebilirim" dedi.
Cenazeye, ayağının kırık olması nedeniyle tekerlekli sandalyede katılan kızı Berrin Sivri, babasının Denizli sanayisi için önemli bir şahsiyet olduğunu belirtip, "O Laodikya için çok önemli işler yaptı. Buradaki kazının başlaması için büyük girişimleri oldu. İş adamlarından adeta para dilenerek buranın kazılmasını sağladı" dedi. Diğer kızı Bilge Başöz ise, babasının kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.
Okunan duaların ardından Sivri'nin cenazesi son kez Çamlaraltı Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilip, burada helallik alındı. Sivri'nin cenazesi, daha sonra Pamukkale Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki Müftü Ahmet Hulusi Camii'ne götürüldü.
LAODİKYA ANTİK KENTİ'NİN ANAHTARI VERİLMİŞTİ
İş insanı Esat Sivri, kazı çalışmalarının başlaması için 2001 yılında 'Laodikya bizi çağırıyor' sloganıyla çağrı yapmış, böylelikle kazılara İtalyanlar yerine Pamukkale Üniversitesi'nin dahil olması sağlamış ve kazıların devam edebilmesi için iş insanlarından maddi destek istemişti. Dönemin Valisi merhum Recep Yazıcıoğlu da Sivri'ye destekte bulunmuştu. Laodikya'ya olan katkıları nedeniyle Sivri'ye 2009 yılında Pamukkale Üniversitesi tarafından Antik Kent'in anahtarı verilmişti.

FOTOĞRAFLI

İş insanı Esat Sivri için yaşamını adadığı Laodikya'da törenİş insanı Esat Sivri için yaşamını adadığı Laodikya'da törenİş insanı Esat Sivri için yaşamını adadığı Laodikya'da törenİş insanı Esat Sivri için yaşamını adadığı Laodikya'da tören

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