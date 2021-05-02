İş insanı evlilik vaadiyle dolandırıldı: Tam bir şeytan

İstanbullu iş adamı A.E., yaklaşık 1.5 sene önce yeğenine ev satın almak için gittiği Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde emlakçı Nilay P. ile tanıştı. İddiaya göre görüşmeye başlayan ikili bir süre sonra sevgili olarak ilişki yaşamaya başladı. Zaman içerisinde gerçekleşen görüşmelerde Nilay P., iş adamı A.E.’den 1.5 sene içerisinde farklı gün ve miktarlarda evlenme vaadiyle toplamda 328 bin lira aldı. Süreç içerisinde Nilay P., A.E.’nin görüşme taleplerini reddetmeye başladı. Bunun üzerine kadının hal ve hareketlerinden şüphelenen A.E., Nilay P.’ye verdiği otomobildeki GPS’den kadının yerini buldu. Kadının bir otelde olduğunu tespit eden A.E., başka biriyle ilişkisi olduğunu öğrendi. İş adamı A.E., bunun üzerine dolandırıldığı iddiasıyla avukatıyla birlikte savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. "ÇOK GÜVENDİM ONA" Olayla ilgili konuşan A.E., “Bundan 1 buçuk yıl önce yeğenime ev almaya gittiğim yerde emlakçı Nilay P. adında bir bayanla tanıştım. Eve bakmaya gittiğimizde aramızda bir sıcak muhabbet oluştu. Evi almadık ama sonra muhabbetimiz oldu. O bana iyi bir insansın dedi. Bende ona karşı boş değildim ve ona aşık oldum. O da bana, ‘Benim kimsem yok’ falan dedi. Bende onun insanlığına inandım. Aradan bir iki ay geçtikten sonra bana ‘Benim 50 bin lira ödemem var, çok sıkışığım’ dedi. Bende ‘Tamam hallederiz sıkıntı yok’ dedim. O parayı gönderdim. Sonra ilerleyen zamanda sevgili olduk. Evlenme vaadinde bulundu. Bir iki sene içinde evleniriz dedi. Bende tamam dedim. Bu konuyla ilgili ben ona 'Sıkıntı yok, her zaman yanındayım' dedim, çok güvendim ona” dedi.

"ÖNCEDEN BÖYLE KANDIRDIĞI ÇOK KİŞİ OLMUŞ" A.E., “Fakat benim üzüldüğüm nokta benden iki günde bir para istemeye başladı. Bana ‘2 bin gönder, 3 bin gönder oğlum ameliyat olacak oğlumun ayağına film çekilecek’ diyerek para istemeye devam ediyordu. Bende gönderiyordum. Kendi ailemden ayrı tuttum onu. Bu birinci yem ben değilmişim, daha önceden böyle kandırdığı çok kişi olmuş. Ben mağdurum, 328 bin lira toplamda nakit para bir de aracımız vardı, aracımızı aldık. Bir de ofisindeki mobilyaları ben aldım. Evindeki eşyalar Çerkezköy’deki bir AVM’den alındı. Orada da zaten benim imzam falan var, kendisi de biliyor, bütün kamera kayıtları var. Bütün deliller var, olay zaten savcılığa intikal etti” ifadelerini kullandı. "TAM BİR ŞEYTAN" İş adamı A.E., “Yani ben gerçekten mağdurum, şunu söylemek istiyorum. Çorlu halkı ve yatırımcılar bu kadına inanmasın. Bu kadın gerçekten hakiki bir dolandırıcı. Yani şunu bilin bu kadın tam bir şeytan. Ben çok yanılmışım ve şu an beni sağda solda mafyalara aratıyor. Kendisi savcılığa vermiş, bizde savcılığa verdik. Avukatımla beraber bu konunun peşini sonuna kadar bırakmayacağım. Ben parasında değilim insanları kullanarak bu yol yürünmez. Özellikle Çorlu halkına sesleniyorum. Suçsuzsa gider savcılığa suçsuzluğunu ispat eder. Ben onun yüzünden ailemle kötü oldum. Bu inandırıcı bir kadın değil, bunun güzelliğine aldanmasınlar. Bu kadın sizi güzelliği ile çekebiliyor ve ağına düştünüz mü daha çıkma şansınız yok. Gerçekten bunun ceza almasını istiyorum. Bir sürü şahitlerim var. Çorlu halkından bayağı mesaj geliyor. Ben kimseden korkmuyorum. Bu işin sonuna kadar gideceğim” diye konuştu.