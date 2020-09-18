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İş insanı Eyüp Otman koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 10:05 | Son Güncelleme

Bursalı iş insanı, Cantoy Tekstil’in kurucusu Eyüp Otman (67) koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Yazıları da bulunan Otman’ın yaklaşık 15 gün önce sosyal medyada "Kesilmişse rızkımız bu dünyayı azimde, selamız verilir, iltimas etmeden bizim de" diye yaptığı paylaşım da dikkat çekti.

İş insanı Eyüp Otman koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti

Bursalı iş insanı, Cantoy Tekstil’in kurucusu Eyüp Otman korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aynı zamanda şiir ve sanatla da ilgilenen 67 yaşındaki Otman’ın 15 gün önce sosyal medyada, "Kesilmişse rızkımız bu dünyayı azimde, selamız verilir, iltimas etmeden bizim de" diye yaptığı paylaşım da dikkat çekti. Nefes almakta zorlandığı için yoğun bakımda olan Otman, korona virüse dikkat çektiği diğer bir paylaşımında ise su cümlelere yer verdi:

"Sirenler çok çalıyor, revaçta sarı illet. Maske, mesafe mühim dikkat edin ey millet."

Otman’ın cenazesi bugün Karacabey’e bağlı Yolağzı köyünde defnedilecek.

(İHA)

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