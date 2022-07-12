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İş insanı Pala ile eşi hayatını kaybetmişti! Bodrum'daki tekne kazasından yeni detaylar ortaya çıktı

12.07.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan feci kazadan yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Sürat teknesinin kayalıklara çarpması sonucu iş insanı Ünal Pala (52) ile eşi Evrim Pala (47) yaşamını yitirmiş, kızları Mina Pala (12) ise 150 metre yüzerek canını kurtarmıştı. Kazanın nedeniyle ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya atılırken çiftin yaşamlarını nasıl kaybettiği de gün yüzüne çıktı.

İş insanı Pala ile eşi hayatını kaybetmişti! Bodrum'daki tekne kazasından yeni detaylar ortaya çıktı

Bodrum'da iş insanı Ünal Pala ile eşi Evrim Pala'nın yaşamını yitirdiği sürat teknesi kazasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında teknenin hızının 70-80 km olduğu ve bulunduğu bölgeye göre fazla olduğu, kazanın bu nedenle gerçekleşmiş olabileceği ileri sürüldü. Öte yandan, değerlendirmelere göre çift dümenin bulunduğu camlı bölmeye başlarını çarparak yaşamını yitirdi.

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TEKNE KAYALIKLARA ÇARPTI, KIZLARI MİNA DENİZE DÜŞTÜ

Olay, 10 Temmuz saat 22.00 sıralarında Torba Mahallesi Kaynar mevkinde oteller bölgesinde meydana geldi. İnşaat ve akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren holdingin yönetim kurulu başkanı Ankaralı Ünal Pala'nın kullandığı, içinde eşi Evrim Pala ve çocukları Mina Pala'nın da bulunduğu sürat teknesi, Kaynar mevki açıklarında kayalıklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan teknede Pala çifti ağır yaralanırken, Mina ise savrularak denize düştü. Çevredekilerin yardımıyla Mina sudan çıkarıldı.

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İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ünal ve Evrim Pala çiftinin yaşamını yitirdiğini belirlendi. Kazada yaralanan Mina Pala ise ilk müdahalenin ardından ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan Mina Pala, tedavisinin ardından taburcu edildi. Savcının incelemesinin ardından Pala çiftinin cansız bedenleri ise Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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150 METRE YÜZMÜŞ

Kazanın Pala çiftinin kızları Mina ile sürat teknesiyle açıkta demirli olan yatlarına dönerken meydana geldiği öğrenildi. Kazadan yaralı kurtulan Mina Pala'nın çarpma sırasında denize düştükten sonra yaklaşık olarak 150 metre yüzdüğü, ardından da çevredekiler tarafından fark edilip sudan çıkarıldığı ortaya çıktı.

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CENAZELER ANKARA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Öte yandan Ünal - Evrim Pala çiftinin cenazelerinin dün hava yoluyla Ankara'ya gönderildi. Çiftin cenazeleri, bugün öğlen İzmir Mahallesi Camisi'nde kılınacak namazın ardından Kahramankazan ilçesi mezarlığında toprağa verileceği bildirildi.
Kazanın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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"SÜRATİ BULUNDUĞU BÖLGEYE GÖRE FAZLA"

Soruşturma kapsamında sürat teknesinin hızının kaza anında yaklaşık 70-80 kilometre olduğu belirlendi. Ünal Pala'nın kayalıkları görmemesi ve süratinin bulunduğu bölgeye göre fazla olması nedeniyle kazanın gerçekleştiği ileri sürüldü.

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Öte yandan, Pala çiftinin, çarpmanın şiddetiyle dümenin bulunduğu camlı bölmeye başlarını vurmaları sonucu yaşamını yitirdikleri üzerinde durulduğu öğrenildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bodrum iş insanı
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