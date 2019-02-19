İş insanı Zarakol ve avukat Danışman serbest bırakıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş insanı Necla Zarakol ve avukat Tolga Danışman, adli kontrolle serbest bırakıldı.
Gözaltında tutuldukları İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Zarakol ve Danışman'ın, soruşturma yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadeleri alındı.
İfade verme işleminin ardından savcılık bu iki kişiyi, adli kontrol uygulanması talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Talebi değerlendiren nöbetçi hakimlik, Necla Zarakol ve Tolga Danışman hakkında adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına ve serbest bırakılmalarına hükmetti.
Adalet Bakanı Gül'den nöbetçi noter uygulaması
Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'
Doğu Ekspresi'nin gizli kahramanları! Daha önce hiç görmediniz
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında soruşturma
İki savaş uçağı havada çarpıştı! İşte o anlar
Trump'ın başı bu kez belada!
Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın
İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi
Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum