İş insanına, evinin önünde tüfekli saldırı

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, iş insanı Hüseyin Kanga, evinin önünde uğradığı tüfekli saldırıda, kalçası ile bacaklarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Saldırıyla ilgili M.U. ve M.U. adlı erkek kardeşler gözaltına alındı.

Olay, dün gece, Kaş'a bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde meydana geldi. İş insanı, evli ve 4 çocuk babası Hüseyin Kanga, evinin önüne aracını park ettikten sonra arka koltuktaki çocuğunu almak istedi. Bu sırada Kanga'ya, arkasından, tüfekle 4 el ateş açıldı. Silahtan çıkan saçmaların kalçası ile bacaklarına isabet ettiği Kanga yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Kanga'yı ambulansla Kaş Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Hüseyin Kanga'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kaş Jandarma Komutanlığı ekiplerince saldırıyla ilgili M.U. ve M.U. adlı erkek kardeşler gözaltına alındı. İki kardeşin, daha önce Hüseyin Kanga ve ailesine ait olan, Kaş'a bağlı Ova Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunda çalıştığı, arazi satışı nedeniyle taraflar arasında anlaşmazlık olduğu iddia edildi.

Ziraat mühendisi olan Hüseyin Kanga, akaryakıt istasyonu işletmeciliğinin yanı sıra emlak ticareti ve seracılık ile uğraşıyor.

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