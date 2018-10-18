İş insanına uygunsuz görüntü iddiasıyla 750 bin liralık şantaj (2)

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Antalya'da bir kahve zincirinin sahibi Y.Ç.'yi, ellerindeki uygunsuz görüntülerini eşine vermekle tehdit edip 750 bin lira istedikleri iddiasıyla gözaltına alınan H.Ş., H.C. ile B.A., çıkarıldıkları hakimlik tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.

