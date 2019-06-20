HABER

İş insanından, boşanma aşamasındaki eşine darp

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 11:00 | Son Güncelleme

İZMİR’in Çeşme ilçesindeki bir gece kulübüne kayınbiraderinin sözlüsü ile eğlenmeye giden Cansu E.

İş insanından, boşanma aşamasındaki eşine darp

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Çeşme ilçesindeki bir gece kulübüne kayınbiraderinin sözlüsü ile eğlenmeye giden Cansu E. (28), boşanma aşamasında olduğu inşaat şirketi sahibi eşi Erim E.(29) tarafından dövüldüklerini ileri sürerek, şikayetçi oldu. Erim E.'nin gece kulübünden çıktıktan sonra bindikleri takisiyi takip ettiğini daha sonra da kendilerini zorla cipine alıp, darbettiğini iddia eden Cansu E., şikayetinin ardından gözaltına alınan eşinin serbest bırakılmasına tepki göstererek, "Tutuklanması için ölmem mi gerekiyor?" dedi.
İddiaya göre, Cansu E., boşanma aşamasında olduğu ve yaklaşık 15 aydır ayrı yaşadığı eşi Erim E.’nin ağabeyinin sözlüsü Medine İ. ile eğlenmek için Çeşme'deki bir gece kulübüne gitti. Ancak 2 kadın burada Erim E. ile karşılaştı. Herhangi bir tatsızlık yaşanmaması için bir süre sonra gece kulübünden çıkıp, taksiye bindi. Erim E., 2 kadının içinde bulunduğu taksiyi cipiyle takip etti. Taksiden indikleri sırada da Cansu E. ve Medine İ.’yi zorla aracına aldı. 2 kadına hakaretler eden Erim E., Medine İ.’yi darbedip, araçtan indirdi. Cansu E.'yi ise alıkoydu.
UZUN SÜRE DÖVDÜ
Erim E., bir süre sonra cipi ilçedeki marinada durdurdu. Cansu E., hızla cipten inip, koşarak marinanın güvenlik kulübesinin sığındı. Erim E., peşinden gittiği Cansu E.’yi güvenlik kulübesinde döverek, hakaretlerde bulundu. Cansu E., Erim E.'nin marinada bulunan arkadaşları tarafından kurtarıldı. Olayın ardından hastaneye giderek, darp raporu alan Cansu E.’nin burnunda çatlak, yüzü ile vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar olduğu tespit edildi.
Cansu E.’nin polise şikayeti üzerine gözaltına alınan Erim E., sevk edildiği adliyede, mahkemece adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.
Cansu E., "Daha önce de beni darbettiği gerekçesiyle şikayetçi olmuştum ve ceza almıştı. Bu sefer hayatıma kastetti. Bu insan nasıl serbest bırakılır ? Akıl alır gibi değil. Tutuklanması için ölmem mi gerekiyor?" dedi.

FOTOĞRAF

PARTNERBeyonce'nin kızı annesinin izinden gidiyor ilk kez sahneye çıktı!Beyonce'nin kızı annesinin izinden gidiyor ilk kez sahneye çıktı!
Dünya nüfusunun yarısı internet kullanıyorDünya nüfusunun yarısı internet kullanıyor
Yuvadan düşen yavru kızıl şahinlere jandarma sahip çıktıYuvadan düşen yavru kızıl şahinlere jandarma sahip çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar var

Meteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar var

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

'Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğiz'

'Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğiz'

15 bin lira maaş, elektrik ve su bedava

15 bin lira maaş, elektrik ve su bedava

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sığınakta isimleri bulunan PKK'lılara operasyon! 6 kişi yakalandı

Sığınakta isimleri bulunan PKK'lılara operasyon!

Gaziantep’te obruk paniği

Gaziantep’te obruk paniği

Genelkurmay çatı davası kararı sonrası arbede çıktı! Polis havaya ateş açtı

Genelkurmay çatı davası kararı sonrası arbede çıktı

Sel Araklı'yı tanınmaz hale getirdi!

Sel Araklı'yı tanınmaz hale getirdi!

Estetik yüzünden tanınmaz hale geldi!

Eski fotoğrafını gören inanamıyor! Tanınmaz hale geldi

FETÖ'nün Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı

FETÖ'nün Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.