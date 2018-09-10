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İş insanından çevreci ortaokul öğrencisine ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 13:06 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, bu yıl ilk kez düzenlenen 'Uluslararası Kültür, Sanat ve Üzüm Festivali' etkinliklerinde, konser alanında yere atılan içecek kutularını toplayıp, çöp kutusuna atan ortaokul öğrencisi Kübra Çoban, eğitim gönüllüsü iş insanı Sezgin Baran Korkmaz tarafından ödüllendirildi.

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, bu yıl ilk kez düzenlenen 'Uluslararası Kültür, Sanat ve Üzüm Festivali' etkinliklerinde, konser alanında yere atılan içecek kutularını toplayıp, çöp kutusuna atan ortaokul öğrencisi Kübra Çoban, eğitim gönüllüsü iş insanı Sezgin Baran Korkmaz tarafından ödüllendirildi. Korkmaz, Kübra'nın okuduğu okula onun adına bilgisayar ve teknoloji sınıfı yaptırıp, öğretmenler odasını da yenileme sözü verdi. 'Alaşehir 1'inci Uluslararası Kültür, Sanat ve Üzüm Festivali' etkinliklerinin son günü olan 5 Eylül'de, Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda Ece Seçkin konseri düzenlendi. Binlerce Alaşehirlinin izlediği konser sırasında Alaşehir Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Kübra Çoban'ın yere atılan içecek kutuları ile çöpleri tek tek toplayıp, çöp kovasına atması, izleyenler arasında bulunan eğitim gönüllüsü iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın dikkatini çekti. Korkmaz, Çoban'ın bu örnek davranışından çok etkilendi. Yanındaki ablası Tuğba Çoban'dan adını öğrenen Korkmaz, Kübra Çoban'ı sahneye çağırdı. Bilgisayar alması ve okul ihtiyaçlarını karşılaması için Çoban'a zarf içinde para veren Korkmaz, küçük kızın okuduğu okula da onun adını taşıyacak bilgisayar ve teknoloji sınıfı yaptırıp, kendisini yetiştiren öğretmenlerin odasını ise yenileme sözü verdi. AİLESİ VE ÖĞRETMENLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ İş insanı Sezgin Baran Korkmaz, Kübra Coşkun'un herkese örnek olması gerektiğini belirterek, "Küçük kardeşimi çok uzaktan seyrettim. Herkesin yere attığı meşrubat kutularını alıp, uzakta olmasına rağmen bıkmadan, usanmadan çöp kutusuna götürüp, atıyordu. Alaşehir Belediye Başkanı'mız Ali Uçak'tan öğretmenler odasını yenilemek ve küçük kızın adına okuluna bir bilgisayar ve teknoloji sınıfı yaptırmak için okulunu öğrenmesini rica ettim. Böyle bir öğrenci yetiştirdikleri için öğretmenleri ve ailesine teşekkür ediyorum" dedi. 'YİNE OLSA AYNI DAVRANIŞI SERGİLERİM' Alaşehir Belediyesi'nden ekip de Kübra Çoban'ın ailesini evinde ziyaret etti. Görevliler, belediyede taşeron firmaya bağlı, asgari ücretli kaynak işçisi olarak çalışan baba Hasan Çoban ile bir süre sohbet etti. Çoban, kızının bu davranışının kendilerini gururlandırdığını belirtip, kızına ödül veren Sezgin Baran Korkmaz'a teşekkür etti. Kübra Çoban ise yine olsa aynı davranışı sergileyeceğini dile getirerek, "Beni ödüllendiren Sezgin Baran Korkmaz amcaya da teşekkür ederim. Okuluma benim adıma bilgisayar ve teknoloji sınıfı yaptıracak olması nedeniyle çok sevindim" dedi. Belediyeden gelen ekip, daha sonra Kübra Çoban'ın eğitim gördüğü Alaşehir Ortaokulu Müdürü Tuncay Yayla ile de görüşüp, okulun ihtiyaç listesini aldı.

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