İş insanından Elon Musk’a çağrı: Kapadokya'ya gel!

2023’te uzaya yolcu taşımaya başlayacak olan SpaceX’e Türkiye’de uzay turizm üssü kurma konusunda teklif götüren iş insanı Uğur Akkuş, uzaya yolculuk yapmak isteyenler için dünyadaki 54 ülkenin başkentine 4 saatlik uçuş mesafesinde bulunan Türkiye’nin uygun bir konumda yer aldığını vurgulayarak, SpaceX yetkililerini Türkiye’ye davet etti.

Akkuş, Türkiye’nin bulunduğu coğrafi konum itibariyle dünyanın tam merkezinde yer aldığını, uzay turizmi konusunda SpaceX’in burada bir yolcu indirme bindirme terminali kurması gerektiğini aktardı.

“KAPADOKYA UYGUN BİR BÖLGE”

Akkuş, havacılıkta balon turizminin merkezi olan ve dünyanın farklı bölgelerinden pek çok turistin ilgi odağı olan Kapadokya’nın uzay roketlerinin kalkış ve inişi için en uygun yer olduğunu da SpaceX yetkililerine aktardı.

Akkuş, Türkiye’nin bulunduğu coğrafyadaki ülkelerde uzaya yolculuk yapmak isteyen insanlar için SpaceX’in uzay üssünün yer aldığı ‘Space Force Station’ Florida’ya gitmek yerine bu yolculuğa Türkiye’den başlayabileceklerinin daha kolay olabileceğini vurguladı.