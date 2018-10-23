İş insanını dolandırdığı iddia edilen sanık: Paraları savcı aldı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 'kasten öldürme' suçundan hapis cezası aldıktan sonra şartlı tahliye edilen, ardından bir kavgaya karıştığı için 8 ay 22 gün hapis cezası verilerek şartlı tahliyesi geri alınan iş insanı Recep Yaşar'ı, savcıyı askerden tanıdığını söyleyip işini çözeceğini belirterek dolandırdığı iddia edilen Abdulkadir Kartal'ın (40) yargılanmasına başlandı. Yargı kararları Yaşar'ın lehine sonuçlandığı sırada bunların kendi girişimleri ile gerçekleştiğine inandıran ve karşılığında 150 bin TL aldığı ileri sürülen Abdulkadir Kartal, parayı, şimdi avukatlık yapan emekli savcıya verdiğini iddia etti. Yaşar ise "Ben bu davada sanık Abdulkadir Kartal'dan şikayetçi değilim" dedi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre; Gölcük'te iş insanı Recep Yaşar, 1999 yılında 'kasten öldürme' suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılıp, şartlı tahliye edildi. Yaşar, 2009 yılında Gölcük'te bir kavgaya karışması nedeniyle hakkında açılan kamu davası sonucu 8 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, 21 Kasım 2013 tarihinde, tahliye tarihi dolmadan kasıtlı bir suç işlemesi nedeniyle Recep Yaşar hakkındaki şartlı tahliye kararının geri alınmasına karar verdi. Yaşar hakkında, 1593 gün şartlı tahliyeden geri alınan hapis cezasının infazı için 12 Aralık 2013 tarihinde yakalama kararı çıkarıldı. Recep Yaşar aranırken, avukatı ise cezanın infazının durdurulmasını talep etti. Talebin reddine karar verildi.

Firarda olan ve ikiz kardeşinin kimliğini kullanan Yaşar ise bu sırada tanıdığı aracılığıyla bir savcının asker arkadaşı Abdulkadir Kartal'a ulaştı. Şanlıurfa'da yaşayan Abdulkadir Kartal, Recep Yaşar'a yardımcı olabileceğini, uçak biletini alması durumunda Kocaeli'ne geleceğini söyledi. Kartal, buluştuğu Yaşar'a sorununu çözebileceğini belirterek, 20- 30 bin TL civarında para istedi. Recep Yaşar kendisine inanmayınca Abdulkadir Kartal, savcı ile buluşturabileceğini söyledi. Bunun üzerine Yaşar bir arkadaşından Kartal ile birlikte savcının yanına gitmesini istedi. Bu görüşmeden sonra arkadaşı, Recep Yaşar'ı arayarak, savcı ile görüştüğünü, bu işi halledebileceğini söylediğini, para mevzusunun konuşulmadığını bildirdi. İş insanı Recep Yaşar da muhasebecisini arayarak Abdulkadir Kartal'a 18 bin TL verilmesini istedi. YARGI KARARI TESADÜF OLDU Bu arada, Recep Yaşar hakkında, Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin şartlı tahliye kararının geri alınmasına yönelik kararına karşı bozma yoluna gidilmesi talebi üzerine dosyanın gönderildiği Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, 11 Haziran 2014 tarihinde mahkemenin kararının yerinde görülmediği belirtilerek, şartlı tahliyenin geri alınması kararına itirazın reddine dair Kocaeli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin bozma kararı üzerine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosu 30 Eylül 2014 tarihinde cezanın infazının durdurulmasına karar verilmesini talep etti. Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi de 1 Ekim 2014 tarihinde infazın durdurulmasına karar verdi.

Recep Yaşar'ın hakkındaki infazın durdurulması kararından faydalanan ve hukuki süreç dahilinde verilen kararı kendisi ve savcının inisiyatifi ile gerçekleşmiş gibi gösteren Abdulkadir Kartal, işin kesin olarak çözülmesi için savcının 250 bin TL istediğini söyledi. Yaşar bunu kabul ederek önden 30-40 bin TL verebileceğini, kalan miktarı dosya kapatıldıktan sonra vereceğini söyledi. Kartal ise savcının kendisini sıkıştırdığını söyleyerek 50 bin TL istedi. Recep Yaşar, birlikte adliyeye geldiği Abdulkadir Kartal'a savcının odasının olduğu katta 50 bin TL verdi. Parayı alan Kartal, savcının odasına girdi. KAVGA OLAYI İÇİN YARDIM İSTEDİ Recep Yaşar bu kez de bir kavgaya karışması nedeniyle Gölcük 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nin hakkında verdiği 8 ay 22 günlük cezası nedeniyle kaldırılan denetimli serbestlik tedbirinden hemen faydalanmak için yine Abdulkadir Kartal ile görüştü. Kartal, Yaşar'a yeniden savcı ile görüştüğünü söyledi. Recep Yaşar, cezasının infazı için Kocaeli Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim oldu. Yaşar, mevzuata uygun olarak 1 gün sonra cezasının kalan kısmının denetimli serbestlik tedbiri olarak karar verilmesi üzerine tahliye edildi. Recep Yaşar mevzuata uygun tahliye edilmiş olmasına rağmen, bunu Abdulkadir Kartal'ın sağladığını düşündü. Kartal da savcının sürekli kendisini sıkıştırdığını, para istediğini belirterek, Yaşar'dan 25 bin TL daha istedi. Recep Yaşar'ın iddiasına göre, parayı verdiği Abdulkadir Kartal ile birlikte savcının evinin bulunduğu yere gittiler. Yaşar; savcının yanlarına geldiğini, Abdulkadir Kartal'ın ise kendisinin uzaklaşmasını istediğini söyledi. Recep Yaşar kendisi uzaklaştıktan sonra savcı ve Kartal'ın sitenin otoparkına gittiklerini söyledi. Abdulkadir Kartal ise daha sonra Recep Yaşar'dan kısa aralıklarla para almaya devam etti.

Dolandırıldığını anlayan Recep Yaşar'ın şikayeti üzerine Abdulkadir Kartal geçen 29 Mart'ta tutuklandı. Hazırlanan iddianamede, Abdulkadir Kartal, 105 veya 110 bin TL'yi savcıya verdiğini, kendisinin de 40 bin TL aldığını söyledi. İddianamede, Abdulkadir Kartal'ın mahkeme kararlarına bağlı yürüyen süreçte, Recep Yaşar hakkında yasaya uygun şekilde başka bir işlem tesis ettirebilmesine olanak bulunmamasına rağmen, Yaşar'a savcı ile ilişkisi olduğunu ve işi çözebileceğini söyleyip, buna inandırdığı belirtildi. PARALARI SAVCININ İSTEDİĞİNİ İDDİA ETTİ Abdulkadir Kartal hakkında 'kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan bahisle bir işin görüleceği vaadiyle dolandırıcılık' suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması bugün Kocaeli 7'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Recep Yaşar, tutuklu sanık Abdulkadir Kartal, tanıklar ve avukatları katıldı. Abdulkadir Kartal suçlamaları kabul etmezken, paraları savcının istediğini ve aldığı paraları ona verdiğini iddia etti. Abdukaldir Kartal, şöyle dedi:

"Olayın yaşandığı dönemdeki savcıyı 1998 yılında birlikte askerlik yapmamız nedeni ile tanırım. Askerlik sonrası zaman zaman görüşmelerimiz devam etmiştir. Olay tarihinde U.A. uzaktan akrabam olan H.Ş. aracılığı ile bana ulaştı. Müşteki olan Recep Yaşar'ın adliyede bir problemi olduğundan bahsetti. Benim savcıyı tanımam nedeni ile yardımcı olacağımı düşünmüşler. Bana bilet aldılar, ben de Urfa'dan Kocaeli'ye geldim. Recep Yaşar ile görüştüm, kendisi savcıyı tanıdığıma inanmadı. Ertesi gün U.A. ile savcının yanına gittikten sonra inandı. Sonrasında Recep Yaşar hakkındaki davadan tahliye oldu, aranması kalktı. Tahliye olmasından sonra Recep Yaşar ile görüştük, bu işin bir bedeli olacağını söyledim. Bir kere 50 bin, bir kere de 25-30 bin TL alarak savcıya verdim. Daha başka paralar da aldım. Toplamda yaklaşık 100 bin TL üzerinde para alarak savcıya verdim. Savcının olayları nasıl çözdüğünü ve Recep Yaşar'ın davasının ne olduğunu bilmiyorum. Benim yaptığım savcı ve Recep Yaşar'ı bir araya getirip para alıp vermektir."

Sulh Ceza Mahkemesi'nde verdiği ifadeleri kabul etmeyen Abdulkadir Kartal, "Ben savcıdan korktuğum için olayı gizler gibi ifade verdim" dedi. Kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Kartal, "Savcıya değişik zamanlarda değişik yerlerde para götürüp verdim. Bir miktar para evine götürdüm, bir miktar da makam odasına götürdüm. Parayı benden bizzat savcı istedi. Savcı benden bu olay nedeni ile 150 bin lira istedi" diye konuştu. SAVCI İLE GÖRÜŞMELERİNİ KAYDA ALDI İş insanı Recep Yaşar ise Abdulkadir Kartal ile tesadüfen tanıştığını söyledi. Yaşar, şunları kaydetti: "Ben Abdulkadir Kartal ile tesadüfen bir ortamda tanıştım. O dönemde daha önce aldığım bir cezadan dolayı şartlı tahliyem geri alınmıştı. Aranmaktaydım, bu kararın kaldırılması için 2012 yılından itibaren hukuki başvurularım olmuştu, benzer suçlardan olan tahliye kararlarının geri alınamayacağı kararı verilmişti. Ben de bu kararın uygulanmasını istiyordum. Abdulkadir bana savcıdan bahsetti. Ben ona inanmadım. U.A.'dan Abdulkadir'le birlikte savcıyla görüşmesini ve bu işi konuşmalarını rica ettim. U.A., Abdulkadir ile birlikte savcı ile görüşünce ikna oldum. Bu olay için 250 bin TL'ye anlaştık. Abdulkadir bu paranın 10-20 binini kendisi alacağını geri kalanı ise savcıya vereceğini söylemişti. İlk olarak 18 bin TL verdim. Para verdiğim günlerde hakkımdaki yakalama kararı kaldırıldı. Benden para istenmeye devam edildi. Abdulkadir'le birlikte savcının evine gittik. Ben zarf içerisinde 25 bin TL'yi Abdulkadir'e verdim. Oda villanın bahçesinde savcı ile görüştü, geri gelip parayı verdiğini söyledi. Bir kere de adliyede makam odasına gittik. Bu sırada 50 bin TL verdi. Abdulkadir makam odasına gidip kısa sürede çıktı. Ben çıkınca parayı verip vermediğini anlamak için Abdulkadir'in üzerini aradım. Para olan zarf yoktu, vermişti. Bu şekilde değişik zamanlarda 180 bin TL'yi ben Abdulkadir'e verdim. Ne kadarı kendinde kaldı, ne kadarını verdi bilemem. Daha sonraki zamanlarda benim hukuki sorunum çözülmedi, hakkımda yeniden yakalama kararı çıktı. Benim tek yumurta ikizim kardeşim var, birbirimizin tıpa tıp aynısıyız. Onun kimliği ile görüşmelerime devam ettim. Savcı ile bizzat görüşmeye başladım. Beni Yargıtay'a gönderdi. Orada da çözülmedi. Ben ondan umudu kesince telefon görüşmelerimizi kayıt altına almaya başladım. Bu konuşmaları dosyaya sundum, bu konuşmalar savcı ile benim aramda geçen konuşmalardır."