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  4. İş insanını kaçırıp senet imzalatmışlardı! Tutuklandılar

İş insanını kaçırıp senet imzalatmışlardı! Tutuklandılar

26.12.2020 02:25 | Son Güncelleme:
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Şişli'de iş insanını zorla araca bindirerek kaçıran ve senet imzalatan zanlılar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre olay, dün 14.00 sıralarında Şişli'de yaşandı. Yabancı uyruklu H.W. isimli şahsın zorla bir araca bindirilerek kaçırıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

ADRESE BASKIN DÜZENLENDİ

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, H.W.'yi kaçıran otomobilin plakasını tespit etti. Otomobilin yine yabancı uyruklu Y.Y. üzerine kayıtlı olduğu belirendi. Aracın Avcılar'da bir adreste tespit edilmesi üzerine ekipler baskın düzenledi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu olduğu belirlenen F.Y., J.Y., L.M. ve Y.Y. isimli şahıslar gözaltına alındı. Kaçırılarak zorla 19 bin 750 dolarlık senet imzalatılan H.W. ise polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

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