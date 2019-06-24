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İş insanını öldüren sanığa 20 yıl 5 ay hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2019 13:41 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, kendsine borcu olduğunu iddia ettiği iş insanı Mehmet Özet'i (49) av tüfeğiyle öldüren emekli memur Mustafa Murat (56), tutuklu yargılandığı davada, 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulanarak, 20 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İş insanını öldüren sanığa 20 yıl 5 ay hapis cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, kendsine borcu olduğunu iddia ettiği iş insanı Mehmet Özet'i (49) av tüfeğiyle öldüren emekli memur Mustafa Murat (56), tutuklu yargılandığı davada, 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulanarak, 20 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 12 Şubat'ta Mehmet Özet'in sahibi olduğu akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Mustafa Murat, birlikte iş yaptığını ve kendisine borcu olduğunu iddia ettiği Mehmet Özet ile konuşmak için sahibi olduğu akaryakıt istasyonuna gitti. Özet ve Murat arasında, borç-alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda Mustafa Murat, yanındaki av tüfeğiyle Mehmet Özet'e ateş etti. Ağır yaralan Özet, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Murat ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
'YAPTIKLARIM İÇİN ÇOK PİŞMANIM'
Hakkında 'kasten adam öldürme' ve 'silahla tehdit' suçlarından dava açılan Mustafa Murat, Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde karar duruşmasında hâkim karşısına çıktı. Duruşmada, ölen Mehmet Özet'in eşi İkbal Özet (47), oğlu Önder Kaan Özet (20) ile kardeşi Remziye Ç. ve avukatları da hazır bulundu. Mustafa Murat, Mehmet Özet yüzünden 1 milyon TL'ye yakın zararı olduğunu ileri sürerek, "Bunu görüşmek için iş yerine gittim. Selam verdim almadı. Elimi uzattım tutmadı. Hakaret etti. Odasındaki kitaplıkta gördüğüm tüfeği alıp, ateş ettim. Hakkımı vermiş olsaydı bunların hiç biri gerçekleşmeyecekti. Yaptıklarım için çok pişmanım" dedi.
'İYİ HAL' İNDİRİMİ
Mahkeme, Mustafa Murat'a, önce 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verirken, bu ceza 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulanarak 18 yıl 4 aya düşürüldü. Sanık Mustafa Murat'a, 'silahla tehdit' suçundan da 2 yıl 1 ay hapis cezası verilirken, toplam 20 yıl 5 ay hapis cezasını çarptırıldı.

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İş insanını öldüren sanığa 20 yıl 5 ay hapis cezası

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