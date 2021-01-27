İş insanını öldüren sanık: Psikolojim bozuk, susma hakkımı kullanmak istiyorum

Çimento firması sahibi Orhan Adıbelli, geçen yıl 4 Ağustos'ta, merkez Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Tarsus Sokak'taki iş yerinde tabanca ile öldürüldü. Polisin 270 kişi ile yüz yüze görüşme yapıp, 750 saatlik Mobese görüntüsünü incelemesi sonucu iş insanını öldürdüğü tespit edilen Emrah Yıldırım, Gaziantep'te yakalandı. Cinayeti 2 milyon Euro karşılığında işlediğini ileri süren Yıldırım'ın ifadesi doğrultusunda Sadık Onur Mert, Doğan Kılıç, Esat Kılıç, Müslüm Polat, Müslüm Ede de gözaltına alındı, Vedat Kılıç ise firar etti. Müslüm Ede, adli kontrolle serbest bırakılırken, diğer şüpheliler tutuklandı.

Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, tutuklu sanıklardan Sadık Onur Mert, Müslüm Polat ve Esat Kılıç mahkeme salonunda hazır bulunurken, diğer tutuklu sanıklar Emrah Yıldırım ve Doğan Kılıç Kayseri Kapalı Cezaevi’nden, tutuksuz sanık Müslüm Ede ise Gaziantep adliyesinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katıldı. Öldürülen iş insanı Orhan Adıbelli’nin şikayetçi oğulları da salonda hazır bulundu.