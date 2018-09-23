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İş insanını para anlaşmazlığı yüzünden otomobilinde öldürmüş

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2018 11:53 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, gayrimenkul alım satımı yapan iş insanı Ömer Atçı'nın (48) otomobilinde öldürülmesiyle ilgili Y.H.

İş insanını para anlaşmazlığı yüzünden otomobilinde öldürmüş

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, gayrimenkul alım satımı yapan iş insanı Ömer Atçı'nın (48) otomobilinde öldürülmesiyle ilgili Y.H. (75) gözaltına alındı. Güvenlik kameralarının kayıtlarından kimliği tespit edilen Y.H.'nin, gayrimenkul satışından kaynaklanan para anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma sonrası Atçı'yı silahla vurarak, öldürdüğü öne sürüldü.
Olay, dün saat 12.00 sıralarında, Kepez ilçesi Fatih Terim Caddesi'ndeki zeytinlikte meydana geldi. Sürücüsünün caddeye yaklaşık 20 metre uzaklıkta, ağaca çarparak durduğu 07 MHV 17 plakalı otomobili gören çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, direksiyondaki Ömer Atçı'nın göğsünden kan aktığını ve ağır yaralı olduğunu belirledi. İlk müdahalenin ardından ambulansla özel hastaneye götürülen Atçı, acil servisteki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Atçı'nın sağ göğsünün altından silahla vurulduğu belirlendi.
ARAÇTA BIÇAK VE MERMİ KOVANI BULUNDU
Ömer Atçı'nın kullandığı otomobilde inceleme yapan polis, 1 bıçak, boş tabanca mermisi kovanı, ayakkabı ve araç plakası ele geçirdi. Atçı'ya ait olduğu belirlenen cep telefonu ise olay yerine yaklaşık 100 metre uzaklıkta bulundu. Gayrimenkul işleri yaptığı belirlenen Atçı'nın tehdit aldığı, bu nedenle poliste 13 şikayet kaydının bulunduğu belirtildi. Görgü tanıkları, sokakta seyir halindeyken otomobilden birinin inip kaçtığını, aracın ise hızla zeytinliğe girip, ağaca çarptığını söyledi.
YAKALANDI
Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, cinayetle ilgili soruşturma başlattı. Polis, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarından şüphelinin, Y.H. olduğunu tespit etti. Y.H., Muratpaşa ilçesindeki evinde gözaltına alındı. Y.H.'nin, gayrimenkul satışından kaynaklanan para anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma sonrası Ömer Atçı'yı silahla vurarak, öldürdüğü öne sürüldü. Y.H.'nin emniyetteki sorgusu sürdürülüyor.

FOTOĞRAFLI

İş insanını para anlaşmazlığı yüzünden otomobilinde öldürmüş

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