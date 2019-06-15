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İş insanını, sevgilisinin eski erkek arkadaşı vurdurmuş

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2019 10:25 | Son Güncelleme

MERSİN'de, iş insanı S.S.'yi (59) silahlı saldırıda yaraladıkları iddiası ile gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İş insanını, sevgilisinin eski erkek arkadaşı vurdurmuş

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de, iş insanı S.S.'yi (59) silahlı saldırıda yaraladıkları iddiası ile gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Zanlıları, iş insanın birlikte yaşadığı yabancı uyruklu kadının eski erkek arkadaşının azmettirdiği ortaya çıktı.
Olay, 30 Mayıs Perşembe günü merkez Mezitli ilçesi İsmet İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi. İş insanı S.S. , motosikletteki 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda S.S. ve beraberindeki H.B. yaralanırken, Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Cinayet Büro Amirliği ekipleri de zanlıları yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.
Olayın, iş insanın birlikte yaşadığı yabancı uyruklu Ş.H. adlı kadının eski erkek arkadaşı tarafından para karşılığında azmettirilen M.B., A.T. ve A.E. tarafından gerçekleştirildiğini saptayan polis, suç aleti silahla birlikte şüphelileri gözaltına aldı. İki yaralı ise tedavilerinin ardından taburcu oldu.
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Zanlıları azmettirdiği öne sürülen ismi açıklanmayan kişi ise aranıyor.

FOTOĞRAFLI

İş insanını, sevgilisinin eski erkek arkadaşı vurdurmuş

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