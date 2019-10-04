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İş insanının tuttuğu kiralık katilden kan donduran sözler

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 19:58 | Son Güncelleme

Almanya'da yaşayan işadamı Kadir A.'nın boşanma aşamasında olduğu eşini öldürtmek için kiralık katil tuttuğu iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişiden ikisi tutuklandı.

İş insanının tuttuğu kiralık katilden kan donduran sözler

Şüphelilerden S.D., mahkemedeki sorgusunda K.A.'nın kendisinden eşini öldürmesini istediğini ancak kendisinin kabul etmediğini söyledi.

Almanya'da yaşayan işadamı Kadir A.'nin boşanma aşamasında olduğu eşi D.C.A.'yı öldürtmek için kiralık katil tuttuğu iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan T.Ç., H.A., K.B. ve S.D., emniyet işlemlerinin ardından bugün soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Savcılık, sorgularının ardından şüphelileri, "Kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

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Şüpheli H.A., mahkemedeki sorgusunda, müşteki D.C.A.'nın öldürülme planına hiç dahil olmadığını savunarak, "Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" dedi. Şüpheli K.B.'de olaya hiç dahil olmadığını öne sürerek tutuksuz yargılanmayı talep etti.

"EŞİ ÖLDÜRMEMİ İSTEDİ ÖLDÜRMEDİM"

Şüphelilerden S.D., K.A.'nın isteği üzerine müşteki D.C.A.'nın fotoğraflarını çektiğini kabul ederek, "Ben müştekiyi öldürmek için herhangi bir plan yapmadım. Müştekinin kocası müştekiyi öldürmemi istedi ancak kabul etmedim. Sonrasında da bayana mesaj atarak kendisini uyardım. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" dedi.

Şüpheli T.Ç. de suçlamayı kabul etmedi.

İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Mahkeme, S.D.'yi ve T.Ç.'nin "Kasten adam öldürme suçuna teşebbüs" suçundan tutuklanmasına, diğer iki şüphelinin de adli kontrol tedbiri ile serbest bırakılmasına karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
kiralık katil Almanya

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