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İş insanlarını 10 milyon TL dolandırdığı iddia edilen 9 kişiden 3'ü tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2019 14:45 | Son Güncelleme

İZMİR merkezli İstanbul ve Ankara'da yapılan operasyonda, 'yatırım danışmanlığı şirketi' adı altında, yurt dışından düşük faizli kredi temin edeceklerini söyleyerek, 11 sanayici ve iş insanını yaklaşık 10 milyon TL dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İş insanlarını 10 milyon TL dolandırdığı iddia edilen 9 kişiden 3'ü tutuklandı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR merkezli İstanbul ve Ankara'da yapılan operasyonda, 'yatırım danışmanlığı şirketi' adı altında, yurt dışından düşük faizli kredi temin edeceklerini söyleyerek, 11 sanayici ve iş insanını yaklaşık 10 milyon TL dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
'Yatırım danışmanlık şirketi' adı altında, sigorta ve kredi hizmeti verdiklerini öne sürerek, İzmir'de faailiyet gösteren11 sanayici ve iş insanını yaklaşık 10 milyon TL dolandırdıkları belirlenen 9 şüpheli, geçen salı günü düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İzmir ile İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 2 şarjör, sahte polis kimlik kartı, sahte kimlik ve dolandırıcılık suçu işlendiğini gösteren belgeler ele geçirildi.
Şüphelilerin, iş insanlarından topladıkları paraları, KKTC'de faaliyet gösteren bir holdinge aktardıkları tespit edildi. Yasa dışı işlem hareketleri, MASAK raporuyla da saptandı. Şüphelilerin, aynı yöntem ile Pakistan, Ürdün, Kuveyt, İran ve Cezayir'de de birçok iş insanını dolandırdıkları da ortaya çıktı. Polisteki sorguları tamamlanan şüpheliler dün adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden İ.K., M.M.A.Ö. ve E.K. tutuklanırken, diğerleri yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

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İş insanlarını 10 milyon TL dolandırdığı iddia edilen 9 kişiden 3'ü tutuklandıİş insanlarını 10 milyon TL dolandırdığı iddia edilen 9 kişiden 3'ü tutuklandıİş insanlarını 10 milyon TL dolandırdığı iddia edilen 9 kişiden 3'ü tutuklandı

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