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  4. İş insanlarını dolandırdığı iddia edilen sahte MİT'çi tutuklandı

İş insanlarını dolandırdığı iddia edilen sahte MİT'çi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 17:59 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kendini 'MİT görevlisi' olarak tanıttığı iş insanını, yaşadığı sıkıntıları çözme gerekçesiyle 235 bin TL alarak dolandırdığı iddia edilen S.S., polis tarafından yakalandı.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kendini 'MİT görevlisi' olarak tanıttığı iş insanını, yaşadığı sıkıntıları çözme gerekçesiyle 235 bin TL alarak dolandırdığı iddia edilen S.S., polis tarafından yakalandı. İlçede aynı yöntemle çok sayıda iş insanını dolandırdığı öne sürülen S.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Alanya'da oturan S.S., iddiaya göre, bir süre önce, ilçede otel yatırımı yapan bir iş insanına kendisini 'MİT görevlisi' olarak tanıtıp, sorunlarını çözeceği vaadinde bulundu. S.S., bu yöntemle adı açıklanmayan iş insanından toplam 235 bin TL istedi. Şüpheli, iş insanından talep ettiği parayı oğlu M.S.'nin hesabına göndermesini istedi. Parayı gönderen iş insanı, sorunlarının çözülmediğini görünce, S.S.'yi çağırıp, parasını geri vermesini söyledi. S.S., parayı isteyen iş insanını, "Ben Cumhurbaşkanlığı'na bağlı çalışan MİT görevlisiyim" diyerek tehdit etti; iş yeriyle ilgili de CİMER ve Alanya Belediyesi'ne yüzlerce şikayet dilekçesi yazdı. Bunun üzerine iş insanı, S.S.'nin kendisini dolandırdığı gerekçesiyle Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.
TUTUKLANDI
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, S.S. dün polis tarafından gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.S., 'kamu görevlileriyle ilişkisi olduğundan bahisle bir işin görüleceği vaadiyle dolandırıcılık' suçunu işlediğine ilişkin kuvvetli suç şüphesini gösteren şikayetçi beyanı, tanık beyanı, şikayetçinin şüpheliye para gönderdiğine dair dekontlar gibi somut delillerin dosyada bulunduğu, şüphelinin suçtan kurtulmaya dönük beyanlarına itibar edilmediği belirtilerek tutuklanmasına karar verildi. Alanya'da çok sayıda iş insanını bu yöntemle dolandırdığı iddia edilen S.S., mahkeme sonrası Alanya L Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

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