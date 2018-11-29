İş insanlarını öldürmekle tehdit eden tefecilere operasyon: 5 kişiye gözaltı

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da iş insanlarını ormanlık alana götürüp öldürmekle tehdit eden ve senet imzalatan tefecilik çetesine polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbari çalışma sonucu, Çankaya, Altındağ ve Mamak ilçelerinde iş insanları ve esnaflara yüzde 20 faizle borç para veren bir tefecilik çetesi tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, çete üyelerinin başkentte çok sayıda iş insanını ormanlık alana götürerek ölümle tehdit ettiğini ve darp ederek zorla senet imzalattıklarını belirledi. Çetenin son olarak kuru temizleme işletmecisi olan bir kişiye 50 bin TL para verdiğini ve daha sonra bu para karşılığında kuru temizleme dükkanına el koyduğu belirlendi.

Bugün sabah saatlerinde çete üyelerinin evlerine eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 5 kişiyi gözaltına alındı. Operasyonun devam ettiği ve gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

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