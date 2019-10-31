HABER

İş isteği geri çevrilince muhtar ile 3 akrabasını ayaklarından vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 18:03 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesinde, iş isteyip, olumsuz yanıt aldığı muhtarla tartışan K.K., belinden çıkardığı tabancayla 4 kişiye ateş etti.

Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Konak ilçesinde, iş isteyip, olumsuz yanıt aldığı muhtarla tartışan K.K., belinden çıkardığı tabancayla 4 kişiye ateş etti. Muhtar ile 3 akrabasını ayaklarından yaralayıp, kaçan K.K., polis ekiplerince yakalandı.
Olay, saat 15.30 sıralarında, Emir Sultan Mahallesi Muhtarlığı'nda meydana geldi. Muhtar Hüseyin Heptepe, babası Cafer Heptepe, kardeşi Mert Heptepe ve akrabası Anıl Kantoyin ile muhtarlıkta oturduğu sırada, mahalle sakinlerinden olduğu ileri sürülen K.A. geldi. K.A., iddiaya göre, muhtar Heptepe'den kendisine iş bulmasını istedi. Olumsuz yanıt alınca tartışma çıkaran K.K., belinden aldığı tabancayla muhtar ve yanındakilere ateş etti. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri, polise haber verirken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ayaklarından vurulan muhtar Heptepe ve akrabaları, yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık görevlilerince ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan K.K., polis ekiplerince kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Akıllı, güçlü ve ateşli! Mesleğini duyan şoke oluyor Akıllı, güçlü ve ateşli! Mesleğini duyan şoke oluyor
Esenyurt'ta polisten kaçan sürücü kovalamaca sonucu yakalandıEsenyurt'ta polisten kaçan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
4 milyonluk altın gasbeden 5 şüpheli tutuklandı4 milyonluk altın gasbeden 5 şüpheli tutuklandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisinin kucağına atladı! Dalga geçti

Sevgilisinin kucağına atladı! Dalga geçti

Kredi kartı olanlar dikkat!

Kredi kartı olanlar dikkat!

AYM'den İlker Başbuğ kararı

AYM'den İlker Başbuğ kararı

Bülent Arınç: KHK bir faciadır!

Bülent Arınç: KHK bir faciadır!

Trafikte yeni dönem! Çakar lamba kısıtlaması yarın başlıyor

Trafikte yeni dönem! Çakar lamba kısıtlaması yarın başlıyor

Bakan Akar'dan yakalanan 18 Suriye askeriyle ilgili açıklama

Bakan Akar'dan yakalanan 18 Suriye askeriyle ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İstanbul'da yağışın etkisiyle trafik durma noktasına geldi!

İstanbul'da trafik kilit!

Son dakika: Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Genel Merkezi'nde bomba paniği

Telefonla bomba ihbarı yapıldı!

Mahkeme Adnan Oktar davasında tahliye taleplerini reddetti

Adnan Oktar davasında yeni gelişme! Mahkeme kararını verdi

Son dakika! 307 hakim ve savcının görev yeri değişti

307 hakim ve savcının görev yeri değişti!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

Beykoz'da yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

Beykoz'da yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.