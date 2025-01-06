İş kadını Instagram'dan attığı bir mesaj yüzünden hayatının şokunu yaşadı! "Tüm dertleriniz için bize ulaşın"

Dolandırıcılık hikayelerinin ardı arkası kesilmiyor. 2024 yılının eylül ayında meydana gelen olay duyanları bir kez daha hayrete düşürdü. Yaşadığı olumsuz olaylardan kurtulmak için adak kurbanı kestirmek isteyen bir şirkette yöneticilik yapan Sibel G.(49), Instagram üzerinden kendisini 'Medyum Ömer hoca' olarak tanıtan kişi ile irtibata geçti.

SOSYAL MEDYADA GÜVEN KAZANMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPTI

Instagram hesabında, "Normal yolla üstesinden gelemediğiniz tüm dertlerimiz için ulaşın. İşlemler sonuç garantilidir. Randevu için WhatsApp'tan ulaşın" şeklinde paylaşımlar yapan ve hesabında insanları kandırdığı açıkça belli olan sözde hocanın paylaşımları bununla da sınırlı değildi. Sabah'ta yer alan habere göre 'Bağlama, gideni geri döndürme, aşık etme' başta olmak üzere birçok işlemi parasız gerçekleştirebildiğini öne süren adam, paylaşımlarında yaptığı büyülerin fotoğraflarına ve müşterilerin memnun kaldığına ilişkin yazışmalar ve videolara da yer verdi.

BİR MESAJLA BAŞLADI

Fotoğraflardaki Arapça yazılar, kalbin üzerine çakılmış çiviler, kaşıklar, mezarlıkta yanan mumlar, çeşitli isimlerin yazıldığı maskeler ise dikkat çekti. Tüm bunlara güvenen Sibel G. Ömer hoca olarak bildiği kişiye mesaj attı. İşte hayatı da bundan sonra tepetaklak oldu.

KENDİ KENDİNE BORÇ ÇIKARDI

Çeşitli tarihlerde birden fazla kez adak kurbanı kestiren kadın, kendisini Ömer Faruk olarak tanıtan kişinin verdiği hesap numarasına ödemeler yaptı. Ömer Faruk kendisine adakların kesildiğine dair videolar atıp, "Tamamdır Allah kabul etsin" yazıyordu. Ancak bir gün Ömer Faruk, Sibel G.'ye kurbanların sahibi olan bir adakçı işe çalıştığını söyledi.

"Allah kabul etsin adağını kestirdim. Allah'ın izniyle güzel sonuçlar alacağız. Büyük kesmek zorunda kaldık, aynı hesaba para gönderirsin. 46 bin lira borcumuz kaldı" yazdı. Kadın, böyle konuşmadıklarını söyleyince ise, "Sakin ol beni dinle, gerisini bana bırak" şeklinde telkinlerde bulundu. Sonrasında başta konuşulan paralardan daha yüksek miktar istemeye başladı

PARA GÖNDERMEYE DEVAM ETTİ

Bu kez de kadına sözde adakçı olan Mustafa isimli bir kişi yazmaya başladı. Ömer Faruk'un kendisine ödeme yapmadığını söyleyerek kadına baskı yaptı. Hatta Ömer Faruk ile kadının birlikte olup kendisini dolandırdıklarını bile iddia etti. 86 bin lira para istedi. "Adağı kestim, gelsin etleri alsın. Adak aldınız ücretini vermediniz, adama da ulaşamıyorum. Adamla ortak mı çalışıyorsunuz, sizi şikayet edeceğim" diyerek tehdit etti.

Mahcup olan kadın, "Helalleşelim, sizi mağdur etmek istemem" diyerek üzüldüğünü söyledi, sözde adakçıya 20 bin lira daha gönderdi. Durumu Ömer Faruk'a bildirdiğinde ise sonra konuşabileceklerini kaydedip kadını oyaladı.

ÇARESİZ KADINI KORKUTMAYA DEVAM ETTİLER

Günler geçerken adakçı adam kadına tekrar yazdı. Telefonları hacklediğini, eski eşine mesaj attığını belirtti. Neye uğradığını şaşıran kadına eski eşiyle mesajlaşmalarını bile iletti. Evini bildiğini, daha fazla para yollamazsa kötü şeyler yapacağını da söyledi. Can güvenliğinden endişe eden kadın savcılığa gitti.

"BİR MAİLE TIKLAMIŞTIM"

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili "kişilerin huzur ve sükununu bozma", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yayma", "tehdit" ve dolandırıcılık suçlarından soruşturma başlattı. İfadesi alınan kadın korkunç detayları anlattı.

4 kurban için Ömer Faruk'a ödeme yaptığını söyleyen kadın, "Ancak ekim ayında kendisini 'Mustafa Adak' olarak tanıtan şahıs, Ömer Faruk'un kestiği hayvanların kendisine ait olduğunu, benim adıma hayvanlardan bir tanesini aldığını, parasını ödemediğini söyledi.

Ben de kurbanlık olduğu için hak geçmemesi amacıyla bu şahsa 20 bin lira gönderdim. Ancak göndermeme rağmen daha fazla para istedi ve tehdit etti. Gönderdikleri bir maile tıklamıştım, oradan telefonumu da hacklemişler" dedi.

TOPLAM 127 BİN ÖDEME YAPMIŞ

4 adak için Ömer Faruk isimli kişiye toplamda 47 bin lira ödeme yaptığını söyleyen Sibel G., bu kişiye normal aramayla ulaşılamadığını whatsapp üzerinden irtibata geçilebildiğini belirtti. 4 adaktan sonra yeniden kurban kestirmek istediğini ve 60 bin lira daha gönderdiğini de ekleyen kadın, 20 bin lira da Mustafa Adak isimli kişiye ödeme yaptığını ancak 86 bin lira daha istediğinde ödemediğini kaydetti.

ŞEBEKE OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Savcılık Ömer Faruk ile Mustafa Adak olarak kendilerini tanıtan kişilerin irtibatlı olduğunu değerlendirdi. Telefon numaralarını incelediğinde patates hat olarak bilinen, kullanılan kişiye ait olmayan açık hatlar üzerinden iletişim kurduklarını belirledi.

Buradan bir sonuç alınamayınca paraların gönderildiği hesap sahiplerinin ifadeleri alındı. Hesap sahipleri ise olayla ilgilerinin olmadığını, hatta bir hesap sahibinin okuma yazma dahi bilmediği öğrenildi.

SAVCILIKTAN "MÜŞTEKİ DE ÖZEN GÖSTERMEDİ" TESPİTİ

Savcılık dikkat çeken bir tespit yaptı. Bu tür eylemleri gerçekleştiren şahısların kendi isimleri üzeri ne telefon hatları almadıkları gibi başkalarının iban numaralarını kullanarak mağduriyete sebep olduğunu belirtti.

Müşteki kadının adak kesmek için şehrin birçok yerinde adak kesileceğini dair kesim yerlerinin olduğu halde bu şekilde müracaat etmeyerek internet ortamında daha önce hiç tanımadığı, açık kimlik bilgilerini bilmediği kişilere para göndererek gereken özeni göstermediğinden ihmali olduğunun altını çizdi. Olaya ilişkin fail yada faillerin tespitine yönelik çalışma sürüyor.