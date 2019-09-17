İş kadınını darp edip, üzerine siyah renkli sıvı madde döktüler (2)

'SENİ BERGEN GİBİ YAKARIZ'

Adana'da dün 2 kişi tarafından dövülüp, üzerine siyah renkli sıvı madde dökülen iş kadını Ebru Berköz Karaca (48), tedavisinin ardından taburcu edildi. Karaca, DHA'ya yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Hazine arazisi üstüne kurulu bulunan ancak yapı kayıt belgesi olan mekanını 5 yıldır işlettiğini ve bu mekanı aynı zamanda dernek ve inşaat firması bürosu olarak kullandığını dile getiren Ebru Berköz Karaca, komşusu L.G. ve O.G.'nin mekanına el koymak istediğini, aralarındaki tartışmanın bu nedenle çıktığını öne sürdü. Karaca, L.G. ve O.G.'yi 2, 5 ay önce Cumhuriyet Savcılığı'na şikayet ettiğini ve bu nedenle tehdit edildiğini iddia ederek, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Dün Adnan Menderes Bulvarı’nda otomobilimle ilerlerken, onlar da araçlarıyla önümü kestiler. Daha sonra araçtan indirip sopayla bir süre beni darp ettikten sonra içerisinde tiner ve boya bulunan maddeyi üzerime döktüler. 1 saat boyunca diz çöktürüp özür dilettiler ve savcılıktan şikayetimi geri çekmemi istediler. Beni kendi mekanımdan çıkarıp kendilerinin işleteceklerini, mekana çökeceklerini söylediler. Bu yaptıkları bana ilk ihtarmış. Ellerinde çakmakla, 'İkinci ihtarda seni Bergen gibi yakarız' dediler. Üçüncüde de yaşama şansı vermeyeceklerini söylediler. Kızıma da zarar vermekle tehdit ettiler. 'Seni öldürsem ne kadar yatarım ki’ diye konuştular. Daha önce şikayetçi olduğumda koruma talep edip, uzaklaştırma istemiştim ama uygun görülmedi. Dün ben ölebilirdim. İnşallah koruma ve uzaklaştırma cezası verirler. Adalete güveniyorum."

