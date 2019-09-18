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İş kadınını dövüp, üzerine siyah sıvı döktükleri iddiasıyla gözaltına alınanlar serbest

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 11:18 | Son Güncelleme

ADANA'da, müteahhit ve işletmeci Ebru Berköz Karaca'yı (48) dövdükten sonra üzerine siyah sıvı döktüğü iddiasıyla gözaltına alınan L.G.

İş kadınını dövüp, üzerine siyah sıvı döktükleri iddiasıyla gözaltına alınanlar serbest

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA) - ADANA'da, müteahhit ve işletmeci Ebru Berköz Karaca'yı (48) dövdükten sonra üzerine siyah sıvı döktüğü iddiasıyla gözaltına alınan L.G. ve O.G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
Olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında, Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. İşletmecilik yapan Ebru Berköz Karaca, iddiaya göre, daha önce mekanın işletmesi konusunda mahkemelik olduğu L.G. ve O.G. ile karşılaştı. Hazine arazisi üzerine kurulu mekanın işletmesiyle ilgili anlaşmazlık yaşadığı 2 kişi tarafından önce tehdit edilen ardından dövülen Karaca'nın üzerine siyah sıvı döküldü. Hastaneye kaldırılan Karaca, tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildi. Yapı kayıt belgesi bulunan mekanı 5 yıldır işlettiğini ve burayı aynı zamanda dernek ve inşaat firması bürosu olarak kullandığını dile getiren Karaca, komşusu L.G. ve O.G.'nin mekanına el koymak istediğini, aralarındaki tartışmanın bu nedenle çıktığını öne sürdü.
Olayın ardından Ebru Berköz Karaca, Fatih Polis Merkezi Amirliği'ne giderek, şikayette bulundu. Bunun üzerine L.G. ve O.G., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

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