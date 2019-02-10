İş kazalarında ölen her 3 kişiden biri inşaat işçisi

Son 10-15 yılda hem genel olarak inşaat sektörü hem de demir yolu ve kara yolu alanında önemli yatırımlara imza atıldığını belirten Çelik, önemli bir nüfusun bu sektörden geçimini sağladığını ifade etti.

Kazaya neden olan etkenlerin araştırıldığı çalışmada, işçinin deneyimi, yaşı, eğitim seviyesi, uzmanlık alanı, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi alıp almaması gibi farklı parametreler değerlendirildi.

Konya Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Nuri Çelik ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Atiye Bilim tarafından yapılan çalışmada, 2013-2016 yıllarındaki 14 bin 910 iş kazası incelendi.

MELİKE KINACI - Türkiye'de 2013 ile 2016 arasında yapılan bir araştırmada, iş kazalarında yaşamını yitirenlerin yüzde 36'sının inşaat işçisi olduğu tespit edildi.

Çelik, sektörün büyüklüğü itibarıyla üzerinde durulması gereken bir konunun da iş güvenliği olduğunu vurguladı.

İş sağlığı ve güvenliği eğitimi alanların kazaya karışma oranının daha az olduğunu anlatan Çelik, "Bu eğitime önem verilmeli. Büyük yatırımlarda, alanında uzman kişilerin çalıştırılması kazayla karşılaşma riskini azaltıyor. Ancak küçük ölçekli yatırımlarda, örneğin bir konut inşaatında, işçinin güvenliği için gerekli tedbirler iş başlamadan alınmalı, gerekli uyarılar yapılmalı, profesyonel iş yeri ortamı oluşturulmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Araştırmalarında önemli sonuçlar elde ettiklerini bildiren Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tecrübesizlikten tecrübeye geçerken insanlar biraz daha rahat oluyor. Her şeyde, her işte durum böyle. Bir miktar tecrübe kazanma, rahatlama ve cesaret, kaza ihtimalini artırıyor. Meslekte tecrübeli olmanın getirdiği fazla öz güven bazen kazalara yol açabiliyor. Bunun için işçi ne kadar tecrübeli olursa olsun, gerekli tedbirleri elden bırakmamalı, tecrübenin verdiği cesarete güvenmemeli. Olacaklar, tam da 'bir şey olmaz' denilen anda oluyor."