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İş kazası geçiren fabrika işçisi hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2019 12:43 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan iki işçiden biri olan İsmail Öztorun hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, 28 Şubat günü Kadirli Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çalışan İsmail Öztorun (28) ve Hüseyin Yılmaz (30), iplik sarma cihazını tamir etmek için çıktıkları 5 metre yükseklikten henüz belirlenemeyen bir sebeple beton zemine düşerek ağır yaralandı.Olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan iki işçiden İsmail Öztorun tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen 10 günlük yaşam savaşını kaybederek hayatını kaybetti.İsmail Öztorun’un evli ve henüz 7 aylık bir çocuğu olduğu öğrenildi.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan iki işçiden biri olan İsmail Öztorun hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, 28 Şubat günü Kadirli Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çalışan İsmail Öztorun (28) ve Hüseyin Yılmaz (30), iplik sarma cihazını tamir etmek için çıktıkları 5 metre yükseklikten henüz belirlenemeyen bir sebeple beton zemine düşerek ağır yaralandı.
Olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan iki işçiden İsmail Öztorun tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen 10 günlük yaşam savaşını kaybederek hayatını kaybetti.
İsmail Öztorun’un evli ve henüz 7 aylık bir çocuğu olduğu öğrenildi.

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