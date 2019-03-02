"İş kazası oranı madencilik sektöründe yüzde elli azaldı"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Son dönemde hem yasal mevzuat hem ikincil mevzuatta yapılan düzenlemelerle iş güvenliği noktasında azami ölçüde bir güvenlik için kolları sıvamış durumdayız. Nitekim yapılan bu düzenleme sıklaştırılan denetimlerden dolayı geçtiğimiz yıl ölümlü iş kazası oranı madencilik sektöründe yüzde elli azaldı. Elbetteki o amaç sıfır kazadır. Bunun için de inşallah çalışacağız." dedi.

Dönmez, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci'yi ziyaretinde yaptığı konuşmada, Zonguldak'ta tarihi bir gün yaşandığını, bin 500 işçi alımıyla ilgili sürecin ilk aşaması olan bin işçinin tayini için kentte bulunduklarını söyledi.

"Biz sendikal hayatın çalışma hayatımızın en önemli aktörlerinden birisi olduğuna inanan bir bakanlığız." diyen Dönmez, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar da bu ilişkilere çok önem verdik. Madencilik sektörü, iş riski açısından diğer sektörlere göre daha göreceli iş riski yüksek bir iş kolumuzdur. Son dönemde hem yasal mevzuat hem ikincil mevzuatta yapılan düzenlemelerle iş güvenliği noktasında azami ölçüde bir güvenlik için kolları sıvamış durumdayız. Nitekim yapılan bu düzenleme sıklaştırılan denetimlerden dolayı geçtiğimiz yıl ölümlü iş kazası oranı madencilik sektöründe yüzde elli azaldı. Elbetteki o amaç sıfır kazadır. Bunun için de inşallah çalışacağız."