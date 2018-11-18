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İş kazasında kolunu kaybetti, güvercinlerle hayata tutundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 12:29 | Son Güncelleme

ADANA'da çalıştığı çimento fabrikasında 2001 yılında geçirdiği iş kazası sonucu sağ kolunu kaybeden Ahmet Geçer (60), parkta güvercinleri besleyerek ve yem satarak hayata tutunuyor.

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA'da çalıştığı çimento fabrikasında 2001 yılında geçirdiği iş kazası sonucu sağ kolunu kaybeden Ahmet Geçer (60), parkta güvercinleri besleyerek ve yem satarak hayata tutunuyor. Merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı'nda 7 senedir güvercinlerle iç içe olduğunu ve bu durumun kendisine yaşama sevinci verdiğini söyleyen Geçer, "Çimento fabrikasında çalıştığım dönem başıma bir iş kazası geldi ve sağ kolumu kaybettim. Bu durumdan dolayı bir dönem boşluğa düştüm ve birçok zorluk yaşadım. Ne yapabilirim, nasıl hayata bağlanabilirim diye düşünürken, parkta güvercin yemi satan bir arkadaşım beni yanına çağırdı. Oraya gittiğimde güvercinleri beslemek, kuş sesleri, çocukların cıvıltılarının bana iyi geldiğini hissettim" dedi. 'AŞILMAYACAK ZORLUK YOK' O günden sonra arkadaşının teklifi üzerine kendisinin de güvercin yemi satmaya başladığını ve onlarla iyi bir dostluk kurduğunu belirten Geçer, şöyle konuştu: "Güvercin sevgisiyle birlikte, geçirdiğim kazayı bir nebze de olsa unuttum. Allah’ım bana güç ve sabır verdi. Bu durumu bir engel olarak görmüyorum. Sağlıklı olduğum için şükrediyorum. Ben hayvanları, insanlardan daha yakın buluyorum kendime. Güvercinlerimi her sabah geldiğimde yemliyorum, su veriyorum. Böylece gün geçiyor zaten. Buradan engelli kardeşlerime sesleniyorum. Azmettikten ve hayatın güzelliklerini gördükten sonra aşamayacağımız hiçbir şey yok. Tek isteğim biz engelli vatandaşların günlük yaşantımızı geçirirken karşılaştığımız zorlukların yetkililer tarafından giderilmesidir."

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