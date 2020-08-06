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İş kazasında kopmuştu! Fabrika işçisinin kolu 12.5 saatte yerine dikildi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2020 15:08 | Son Güncelleme

Sakarya'daki bir fabrikada çalışan işçi, kolunu makineye kaptırdı. Kaza sonrası kolu kopan işçi, Kocaeli'deki özel bir hastanede ameliyata alındı. 12,5 saat süren başarılı ameliyat sonrası kolu yerine dikilen fabrika işçisi, gözünü açtığında kolunu eski yerinde görünce büyük sevinç yaşadı.

Yaklaşık 1 hafta önce Sakarya’da bir fabrikada meydana gelen iş kazasında S.A. adlı fabrika işçisinin yerinden kopan kolu, Kocaeli’de bulunan özel bir hastanede 12.5 saat süren ameliyatla yerine dikildi. Fabrikada çalıştığı sırada makineye kaptırdığı kolu feci şekilde parçalanarak yerinden kopan işçi, kazanın hemen ardından ambulansla önce Sakarya’daki bir devlet hastanesine getirildi. Buradan Kocaeli’de bulunan özel hastaneye getirilen S.A., olaydan yaklaşık 1.5 saat sonra ameliyata alındı.

KOPAN KOLUNU YERİNDE GÖRÜNCE SEVİNCİNİ DOKTORLA PAYLAŞTI

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dr. Öğr. Üyesi Serdar Düzgün ve ekibi tarafından yapılan ve 12.5 saat süren başarılı operasyon sonrasında, işçinin bacaklarından alından doku ve damarlardan yama yapılarak kopan kol yeniden yerine dikildi. Ameliyat sonrasında narkozun etkisi geçtiğinde gözünü açınca kolunu yerinde gören Sadi A. adlı fabrika işçisi, sevincini Dr. Düzgün ve ekibi ile paylaştı. Ameliyat sonrası hastane odasında tedavisi süren Sadi A., tamamlayıcı ameliyatlar ve ardından alacağı fizik tedavileri sağlıklı bir şekilde tamamlayarak yeniden işinin başına dönmek istediğini dile getirdi.

KOPAN KOL 12,5 SAAT SÜREN AMELİYATLA YERİNE DİKİLDİ

İş kazası sonrasında kopan kolun yerine dikilme süreci hakkında bilgiler veren Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dr. Öğr. Üyesi Serdar Düzgün, “Hastamızın bir kaza nedeniyle kolunun kopması mevcuttu. Biz hastamızı hemen ameliyata aldık. Yaklaşık 1.5 saat içinde ameliyata başlamış olduk. Ameliyat tam olarak 12.5 saat sürdü. Önce bütün anatomik dokuları yerine koyduk. Daha sonra bu dokuların yaşaması için de gerekli damar onarımlarını yaptık. Damarlarda çok ciddi eksiklikler olduğu ve çok ileri derecede zedelendiği için bunların tamamlanması amacıyla bacağındaki damarlardan faydalandık. Oradaki damarları aldık ve bir yama şeklinde diğer damarlara koyduk. Daha sonra da kasları ile diğer dokularını onardık. Hem kemiklerinde defekt dediğimiz boşluklar vardı hem kasları ileri derecede yaralanmıştı, kimileri kopmuştu, kimileri de parçalanmıştı” dedi.

'ELİNİ GÖRDÜĞÜNDE SEVİNDİ HASTAMIZ, BU İŞİN EN GÜZEL TARAFI O'

'ELİNİ GÖRDÜĞÜNDE SEVİNDİ HASTAMIZ, BU İŞİN EN GÜZEL TARAFI O'
Hastanın elini gördüğündeki sevincinin mesleki tatmin açısından önemli olduğunu ifade eden Düzgün, “Elini gördüğünde sevindi tabi ki hastamız. Belki de bu işin en güzel tarafı o. Farklı farklı bütünün bir araya getirilmesi ve bunun da çalışması bir mesleki tatmin sağlıyor. Şimdiye kadar her şey yolunda. Bundan sonra da bir müddet yara bakımından sonra fizik tedavi sürecine geçilecek. Ve nihayetinde hastamız elini olabildiğinde kullanabilir pozisyonda, kendi günlük işlerini yapabilir konuma getirmeyi amaçlıyoruz. Bizim amacımız zaten hastalarımızın bir an önce sosyal hayata karışmaları, işine gücüne dönmeleri” diye konuştu.

'KOLUMUN KOPTUĞUNU DUYDUĞUMDA DÜNYAM BAŞIMA YIKILMIŞTI'

'KOLUMUN KOPTUĞUNU DUYDUĞUMDA DÜNYAM BAŞIMA YIKILMIŞTI'
Ameliyat sonrası kolunun yerine dikildiğini görünce çok sevindiğini anlatan fabrika işçisi S.A. ise yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
“Bir kaza geçirdim ve sonucunda kolumu kaybettim. O anki durumumu hiç hatırlamıyorum bile. Şoka mı girdim, bayıldım mı bilmiyorum. Kazadan 1 saat sonra kendimi burada gördüm. Ameliyattan sonra gözümü açtığımda baktım ki kolum yanımda. Kaza anında yanımda olmayan kolum yanıma gelmiş ve dikilmiş. Hocama teşekkür ediyorum. 1 haftalık süreç geçti. Gayet memnunum elimden. İnşallah kullanabileceğim. İşimizi seviyoruz inşallah döneceğiz. Baktım kolum dikilmiş, yanıma gelmiş. En büyük mutluluğu o anda yaşadım. Kolum koptuğunu duyduğumda dünyam başıma yıkılmıştı. Ameliyattan çıktığımda dünyalar benim oldu. Bir fizik tedavi sürecim var.”
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