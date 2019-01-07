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İş kazasında ölen kardeşler defnedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 11:29 | Son Güncelleme

Bursa'da sondaj sırasında su tahliye motorundan çıkan gazdan yaşamını yitiren 2 kardeş Adana'da toprağa verildi - Cenaze törenine ölen işçilerden Yasin Balandi'nin 20 gün önce doğan ve babası tarafından hiç görülmeyen kızı da getirildi

Bursa'da sondaj sırasında su tahliye motorundan çıkan gazdan yaşamını yitiren 2 kardeş Adana'da defnedildi.

Nilüfer ilçesinde önceki gün sondaj çalışması için yaklaşık 1 metre çapındaki borunun içine girdikten sonra yağmur suyunu tahliye eden motordan çıkan gazdan etkilenen 6 işçiden yaşamını yitiren Yasin (18) ve ağabeyi Atilla Balandi (22), Buruk Mezarlığı'na getirildi.

Cenazeler, yakınları tarafından omuzlarda taşınarak musallaya konuldu.

Cenaze namazına Balandi kardeşlerin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar da katıldı.

- Babasının hiç görmediği kızı da törene getirildi

Cenaze töreninde Yasin Balandi'nin 20 gün önce doğum yapan eşi Adile Balandi, gözyaşlarını tutamadı. Eşinin bebeği Zehra'yı hiç görmediğini dile getiren Adile Balandi ağıtlar yaktı.

Bu arada, Balandi kardeşlerin yaklaşık 5 ay önce anneleri Zehra Balandi'nin kanser nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Yasin Balandi'nin de 20 gün önce doğan ve hiç görmediği kızına annesinin adını verdiği öğrenildi.

Olayda gazdan etkilendikten sonra kurtarılan Musa Balandi ise kardeşlerinin cenazesinde gözyaşlarını tutamadı.

Kılınan cenaze namazının ardından iki kardeş toprağa verildi.

Nilüfer ilçesindeki 100. Yıl Mahallesi İzmir Yolu Caddesi'nde sondaj çalışması için yaklaşık 1 metre çapındaki borunun içine giren 6 işçi, yağmur suyunu tahliye eden motordan çıkan gazdan etkilenmiş, diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye, AFAD ve Nilüfer Arama Kurtarma ekipleri sevk edilmişti.

Ekiplerin çalışmasıyla işçiler Yasin ve Musa Balandi ile Mehmet Ali Ege, İbrahim Orçan ve Mehmet Aydın borudan çıkarılarak Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmış, Yasin Balandi kurtarılamamıştı.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu sıkıştığı borudan çıkarılan diğer işçi Atilla Balandi'nin de hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Bu arada, Atilla Balandi'nin olay sırasında dışarıda olduğu, kardeşi Yasin Balandi'yi kurtarmak isterken zehirlendiği öğrenilmişti.

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