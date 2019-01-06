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İş kazasında ölen kardeşlerin babaevinde yas

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 22:19 | Son Güncelleme

Bursa'da sondaj sırasında su tahliye motorundan çıkan gazdan yaşamını yitiren 2 kardeşin Adana'daki ailesinin üzüntülü bekleyişi sürüyor - Baba Emin Balandi: - "Eşimi 5 ay önce kanserden kaybettim. Şimdi de iki çocuğumu yitirdim"

Bursa'da sondaj sırasında su tahliye motorundan çıkan gazdan yaşamını yitiren 2 kardeşin Adana'daki babaevinde yas var.

Nilüfer ilçesinde dün sondaj çalışması için yaklaşık 1 metre çapındaki borunun içine girdikten sonra yağmur suyunu tahliye eden motordan çıkan gazdan etkilenen 6 işçiden yaşamını yitiren Yasin (18) ve ağabeyi Atilla Balandi'nin (22) cenazeleri toprağa verilmek üzere kara yoluyla ailesinin yaşadığı Adana'ya gönderildi.

Balandi ailesi, merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki ilçe belediyesine ait taziye evinde başsağlığı dileklerini kabul ediyor.

Baba Emin Balandi, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğulları Yasin, Atilla ve Musa Balandi'nin (25) 5 yıldır birlikte çalıştığını söyledi.

Yaklaşık 5 ay önce eşi Zehra Balandi'yi kanserden kaybettiğini ifade eden Balandi, "Şimdi de iki çocuğumu yitirdim" dedi.

Üçü de evli olan kardeşlerden Yasin Balandi'nin 20 gün önce kızının dünyaya geldiği ancak çocuğunu göremediği, ağabeyi Atilla Balandi'nin ise iki çocuğunun olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden kardeşlerin cenazeleri, yarın merkez Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

- Olay

İlçedeki 100. Yıl Mahallesi İzmir Yolu Caddesi'nde sondaj çalışması için yaklaşık 1 metre çapındaki borunun içine giren 6 işçi, yağmur suyunu tahliye eden motordan çıkan gazdan etkilenmiş, diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye, AFAD ve Nilüfer Arama Kurtarma ekipleri sevk edilmişti.

Ekiplerin çalışmasıyla işçiler Yasin ve Musa Balandi ile Mehmet Ali Ege, İbrahim Orçan ve Mehmet Aydın borudan çıkarılarak Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmış, Yasin Balandi kurtarılamamıştı.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu sıkıştığı borudan çıkarılan diğer işçi Atilla Balandi'nin de hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Bu arada, Atilla Balandi'nin olay sırasında dışarıda olduğu, kardeşi Yasin Balandi'yi kurtarmak isterken zehirlendiği öğrenilmişti.

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