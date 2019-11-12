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İş kazasında yaralanan işçi 9 gün sonra yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 19:34 | Son Güncelleme

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, bir otomotiv yan sanayide tadilat çalışması yaptığı sırada sepetli aracın devrilmesiyle 3 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanan fabrika işçisi Mehmet Sarıdaş (60), kaldırıldığı hastanede 9 gün sonra hayatını kaybetti.  Olay 3 Kasım'da otomotiv yan sanayi üretimi yapan bir fabrikada meydana geldi.

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA) - BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, bir otomotiv yan sanayide tadilat çalışması yaptığı sırada sepetli aracın devrilmesiyle 3 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanan fabrika işçisi Mehmet Sarıdaş (60), kaldırıldığı hastanede 9 gün sonra hayatını kaybetti.
Olay 3 Kasım'da otomotiv yan sanayi üretimi yapan bir fabrikada meydana geldi. Fabrikada taşeron olarak çalışan Mehmet Sarıdaş ve Enes Talha Coşar (21), çelik konstrüksiyon inşaat işi için sepetli araçla yaklaşık 3 metre yüksekliğe çıktı. İşçiler çalışırken bilinmeyen bir sebepten dolayı sepetli araç devrilince, Sarıdaş ve Coşar, 3 metre yüksekten düştü. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Mehmet Sarıdaş ve Enes Talha Coşar, yapılan ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan ve yolda kalbi duran Mehmet Sarıdaş, yapılan müdahalenin ardından tekrar hayata döndürüldü. Sarıdaş, beyin kanaması teşhisi ile Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken, bacağı kırıldığı tespit edilen Enes Talha Coşar'ın tedavisine Orhangazi Devlet Hastanesi'nde devam edildi.
Ağır yaralı olarak Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Mehmet Sarıdaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen, kazadan 9 gün sonra hayatını kaybetti. Sarıdaş'ın ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

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