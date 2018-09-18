İş kuleleri önünde hareketlilik (1) 

Hasan YILDIRIM - Taner YENER/- İSTANBUL, (DHA) LEVENT'te bulunan İş Kuleleri önüne gelen bir kişi elindeki silahla 2 el ateş etti. Güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilen kişi, polise teslim edildi. Olay yerinde bulunan bir tüfek ve çanta polis tarafından inceleniyor.
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