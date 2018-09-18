HABER

İş kuleleri önünde hareketlilik (1) 

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2018 14:51 | Son Güncelleme

LEVENT'te  bulunan İş Kuleleri önüne gelen bir kişi elindeki silahla 2 el ateş etti.

Hasan YILDIRIM - Taner YENER/- İSTANBUL, (DHA) LEVENT'te bulunan İş Kuleleri önüne gelen bir kişi elindeki silahla 2 el ateş etti. Güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilen kişi, polise teslim edildi. Olay yerinde bulunan bir tüfek ve çanta polis tarafından inceleniyor.

(FOTOĞRAF)

PARTNERYeşilçam'ın gamzeli güzeliydiYeşilçam'ın gamzeli güzeliydi
Akılalmaz taktikler! Meğer dilenciler sandığınız kadar yardıma muhtaç değilmişAkılalmaz taktikler! Meğer dilenciler sandığınız kadar yardıma muhtaç değilmiş
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

Karısının görüntülerini gizli çekerek sosyal medyada yayınladı!

Karısının görüntülerini gizli çekerek sosyal medyada yayınladı!

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hesabını verecekler' demişti... Stokçulara baskınlar başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hesabını verecekler' demişti... Stokçulara baskınlar başladı!

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı evlilik yıldönümlerini böyle kutladı

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı evlilik yıldönümlerini böyle kutladı

Son Dakika... İsrail Rusya'dan özür diledi

Son Dakika... İsrail Rusya'dan özür diledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Akılalmaz taktikler! Meğer dilenciler sandığınız kadar yardıma muhtaç değilmiş

Akılalmaz taktikler! Meğer dilenciler sandığınız kadar yardıma muhtaç değilmiş

Kleopatra Adası'na turistlerden yoğun ilgi

Kleopatra Adası'na turistlerden yoğun ilgi

Elleri kelepçeli adliye getirilen hırsızlık şüphelisi: Çek ağabey çek. Zaten bir saat sonra çıkacağız

Elleri kelepçeli adliye getirilen hırsızlık şüphelisi: Çek ağabey çek. Zaten bir saat sonra çıkacağız

Bursa'daki at yarışında jokeyini sırtından atan at yarışı kazandı

Bursa'daki at yarışında jokeyini sırtından atan at yarışı kazandı

Genelkurmay arşivinden Kore kahramanlarının az bilinen fotoğrafları

Genelkurmay arşivinden Kore kahramanlarının az bilinen fotoğrafları

Kan grubunuz cinsel ilişkinizi etkiliyor!

Kan grubunuz cinsel ilişkinizi etkiliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.