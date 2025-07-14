İş kurarken mutlaka hesaba katmanız gereken maliyet kalemlerini sıraladık

Haydi başlayalım!

1. Şirket kuruluş masraflarıyla giriş yapıyoruz.

İşin ilk adımı olan şirket kuruluşu, düşündüğünüzden daha fazla belge ve masraf gerektiriyor. Noter işlemleri, muhasebeci vekaletnamesi, ticaret odası kayıt ücretleri, vergi levhası alımı derken kalemler birikiyor. Limited şirket mi yoksa şahıs şirketi mi kuracağınıza bağlı olarak bu ücretler değişiklik gösterse de ortalama birkaç bin lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Özellikle ilk yıl için yapılan noter tasdikli defter ücretleri ve yasal defter açılışları da mutlaka listeye eklenmeli. Şirket kurulumunu profesyonel bir danışmanlıkla yapacaksanız hizmet bedeli de ekstrası olacak. Yani sadece vergi dairesine gitmekle bitmiyor bu iş!

2. Ofis ve dükkan kirası.

İster küçük bir butik açın, ister dijital ajans kurun fark etmiyor. Şayet fiziksel alana ihtiyacınız varsa kira konusu sizi doğrudan etkileyecek. Lokasyon, metrekare, ulaşım kolaylığı gibi kriterler kiranın miktarını doğrudan belirleyen faktörler. Bunun yanında depozito ve emlakçı komisyonu da ilk etapta ödenecek kalemler arasında. Yeni bir işletme için genellikle 2 kira bedeli kadar depozito alınıyor, bu da haliyle bütçeyi oldukça zorluyor. İlk 3-6 ay işlerin oturması sürecinde kira ödemeleri sizi zorlamasın diye kenarda nakit tutmak oldukça akıllıca bir seçim olacaktır. Kira gideri, düzenli aylık maliyetler içinde en büyük paya sahip desek yanlış olmaz.

3. İç mekan düzenlemesi ve tadilat masrafları.

Yeni bir yer tuttuğunuz zaman, alanı markanıza ve hedef kitlenize uygun hale getirmek için dekorasyon ve tadilat yapmanız gerekiyor. Duvar boyası, zemin kaplaması, aydınlatma, mobilyalar ve marka kimliğinize özel detaylar masrafları biraz yükseltecek gibi. Tam da bu noktada gönlümce döşerim derseniz, bütçeniz hızla kontrolden çıkabilir de. Özellikle müşteri ağırlayacağınız bir iş yapıyorsanız, ilk izlenim çok önemli malum. Vitrin, tabela ve dış cephe düzenlemeleri için de ekstra maliyet oluşacak.

4. Demirbaş alımları yani bilgisayar, yazıcı ve ofis sandalyeleri.

Yeni bir iş kurarken, çalışmayı sürdürebileceğiniz temel ekipmanlara da yatırım yapmalısınız. Bilgisayar, yazıcı, kasa sistemi, telefon, yazılım lisansları, ofis masası gibi temel demirbaşlar asla göz ardı edilmemeli. Bu ürünlerin kalitesi ve dayanıklılığı da uzun vadede işinizi etkileyeceğinden ucuz ürünlere yönelmek bazen daha pahalıya patlayabiliyor. Özellikle e-ticaret veya dijital odaklı iş yapıyorsanız, teknoloji ekipmanları bütçenizin önemli bir kısmını oluşturacak. Tüm bunların yanında mutfak araç gereçleri, küçük ev aletleri gibi günlük konforu sağlayan kalemler de eklenmeli. Tüm bunlar tek seferlik masraf gibi görünse de ilk ayın faturasına etkisi büyük olacak.

5. Personel giderleri ve SGK masrafları.



İşiniz tek başına yürütülemeyecek noktadaysa, personel çalıştırmanız kaçınılmaz oluyor. Ama tabii ki sadece maaşla bitmiyor bu işin maliyeti. SGK primleri, işveren katkı payları, yemek ve yol yardımı, fazla mesai ücretleri gibi kalemler de eklenince aylık gider artıyor. Bir de personel için yapılacak bordrolama ve muhasebe hizmetlerini de masraf kalemlerine eklememiz gerek. Her çalışan için yıllık izin, sigorta süreçleri ve işe alım sürecinde danışmanlık maliyetleri de olacak tabii. Bu nedenle işe başlamadan önce personel giderlerini detaylıca hesaplamanız çok önemli. Göz ardı edildiği noktada karşınıza sürpriz açıklar çıkacaktır.

6. Ruhsatlar ve belgeler.

Her sektöre göre değişiklik gösterse de bazı yasal izin ve belgeleri almadan faaliyet göstermek mümkün değil. Mesela bir kafe açıyorsanız, gıda ruhsatı, yangın raporu, belediye ruhsatı gibi birçok onay almanız gerekmekte. Bu belgeler de haliyle ciddi bir gider tutarı yaratıyor. Ayrıca bazı belgeler için danışmanlık veya aracılık hizmeti almak zorunda da kalmanız mümkün. Bunların yanına ilgili kurumların istediği proje, rapor ve mühendislik hizmetleri için de ayrı ödemeler yapmanız gerekebilir. Ruhsatsız bir işletme açmak çok ama çok büyük bir risk!

7. Vergi ve muhasebe giderleri.



Her ay düzenli olarak beyanname verme, fatura kesme, gelir-gider takibi gibi işlemler için bir muhasebeciyle çalışmanız gerekiypr. Serbest muhasebeci mali müşavir hizmet bedeli aylık sabit olarak ödeniyor ve bu miktar da şirket türüne göre değişiklik gösteriyor. KDV, gelir vergisi, stopaj gibi vergiler de listeye eklenmeli. İlk başta küçük gibi görünen bu kalem, yıl sonunda ciddi bir yük oluşturuyor.

8. Web Sitesi, e-ticaret altyapısı ve dijital varlıklar.



Günümüzde dijitalde görünmeden ayakta kalmak çok zor. Web sitesi, sosyal medya hesapları, e-ticaret altyapısı ve dijital reklamlar için mutlaka bir bütçe ayırmalısınız. Alan adı (domain), hosting, kurulum ücretleri, e-ticaret entegrasyonları derken bu kalem de zamanla büyüyüp gidiyor. Hazır bir şablon kullanılsa bile, profesyonel destek almak uzun vadede daha avantajlı hale getirecek sizi. Bir de markanızı öne çıkaracak logo, marka kimliği çalışmaları da bu kapsamda değerlendirilmeli. Unutmayın ki dijital vitrin, günümüzün en güçlü pazarlama alanı.

9. Reklam ve pazarlama bütçesi.

İşinizi kurdunuz ama kimsenin haberi yoksa satış da yapamazsınız. İşte bu sebeple dijital reklamlar, sosyal medya tanıtımları, broşür basımı, influencer iş birlikleri gibi pazarlama faaliyetleri için de bütçe ayırmanız gerekmekte. Reklam yatırımı yapmadan müşteri çekmek oldukça zor, özellikle de ilk 6 ay tanıtım bütçesi kritik rol oynuyor. Google Ads, Instagram sponsorlu gönderiler, SEO danışmanlığı gibi alanlarda da harcama yapmanız sizin için fena olmayacaktır. Bu kalemi kısmayı denemeyin deriz.

10. Sigorta ve güvenlik giderleri.

Yeni kurulan işletmelerin başına her şey gelebilir: hırsızlık, yangın, sel, kazalar… Bu gibi durumlara karşı sigorta yaptırmak hayati önem taşıyor. İş yeri sigortası, çalışanların iş kazası sigortası, makine ve ekipman sigortası gibi farklı alanlarda poliçeler yaptırabilirsiniz. Güvenlik kamerası sistemi, alarm ve güvenlik danışmanlığı gibi teknolojik çözümler de kalemlerimize mutlaka dahil olmalı. Bu giderler başta fazla görünse de, bir sorun yaşandığında size binlerce lira kazandırır. Önlem almak, telafi etmekten daha ucuz!