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İş kurası ertelenince tepki gösterdiler

YAŞAM HABERLERİ  | 08.01.2019 15:02 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da 9 aylık geçici iş için duyurusu yapılan 1000 kişilik kontenjana 5 bin kişi başvurdu.

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da 9 aylık geçici iş için duyurusu yapılan 1000 kişilik kontenjana 5 bin kişi başvurdu. İşe alınacakların belirlenmesi için yapılacak kura çekimi evrak yetişmemesi nedeniyle ertelenince başvuru yapanlar tepki gösterdi. Kent merkezindeki okullarda 35 yaş üstü temizlik işçisi olarak 9 aylık süre ile çalıştırılmak üzere 1000 işçi alınacağını duyuruldu. İş başvurusu yapanların sayısı 5 bin kişi olunca işe gireceklerin belirlenmesi için bugün noter huzurunda kura çekimi yapılacağı belirtildi. Kurayı takip etmek isteyen başvuru sahipleri sabah erken saatlerinde kuranın yapılacağı Esentepe Mahallesi'ndeki Milli Eğitim Konferans solunu bahçesinde uzun kuyruk oluşturdu. Beklemelerine rağmen kuranın ne zaman çekileceği konusunda herhangi bir yetkiliye ulaşamayanlar tepki gösterdi. Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polislerin görüştüğü yetkililer, müracaat evraklarını yetiştiremedikleri için kuranın ileriki günlerde yapılacağını bildirdi.

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