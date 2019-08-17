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İş makinası gelin arabası oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 14:49 | Son Güncelleme

İş makinası gelin arabası oldu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir hafriyat firmasının sahibi Akif Çetin (30), düğünü için iş makinasını gelin arabası yaptı.

Çetin ve yakınları, Atatürk Mahallesi'ndeki evlerinden gelin almaya kepçe olarak kullanılan iş makinasıyla gitti.

Gelin ve damat, iş makinasına binerek ilçe merkezinde düğün konvoyu yaptı. Vatandaşlar da ilginç gelin arabasına alkışlarla destek verdi. Atatürk Mahallesi Düğün Salonu önüne gelen konvoy, davul ve zurna ile karşılandı.

Damat Akif Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada mesleğinin hafriyatçılık olduğunu ve düğünlerinde farklı bir şey yapmak istedikleri için her gün kullandıkları kepçeyi gelin arabası yaptıklarını söyledi.

Gelin Nuras Çetin ise "Benim için sürpriz oldu. Böyle bir şeyi hiç beklemiyordum. Mutlu oldum." diye konuştu.

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kepçeli düğün konvoyu Manisa Turgutlu

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